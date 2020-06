‘Vuelta vindt oplossing voor geschrapte Portugese ritten’ donderdag 4 juni 2020 om 09:52

De organisatie van de Vuelta a España heeft een oplossing gevonden voor de twee geschrapte etappes die door Portugal zouden gaan. Dat schrijft Marca. De drieweekse rittenkoers blijft op Spaans grondgebied, maar blijft wel in de grensregio.

Voor het eerst in 23 jaar zou de Vuelta weer eens Portugal aandoen, maar vanwege het coronavirus is daar begin mei de stekker uit getrokken. Oorspronkelijk stonden twee etappes ingetekend in Portugal: een aankomst in Matosinhos, een voorstad van Porto, en een vertrek vanuit Viseu.

De 15e etappe behoudt de start in Mos, maar ziet de finish van Matosinhos verplaatst worden naar Puebla de Sanabria. De rit krijgt waarschijnlijk een heuvelachtig karakter en een lengte van ongeveer 230 kilometer. Etappe 16 kent geen start vanuit Viseu, maar vanuit universiteitsstad Salamanca. De eindstreep blijft wel liggen in Ciudad Rodrigo. Dit lijkt een rit te worden door de bergketen van Sierra de Francia.

De Portugese etappes van de Vuelta zouden aanvankelijk etappes 18 en 19 zijn, maar omdat de drie Nederlandse etappes geschrapt zijn telt de ronde dit jaar slechts achttien etappes. De Vuelta staat op het programma van 20 oktober-8 november.