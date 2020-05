Vuelta a España schrapt passage door Portugal zaterdag 9 mei 2020 om 12:33

De Vuelta a España gaat dit jaar toch niet over Portugees grondgebied. Het kortstondige bezoek aan het buurland is geschrapt, nadat de betrokken etappeplaatsen de organisatie niet konden garanderen vanwege de coronapandemie.

Oorspronkelijk stonden twee etappes ingetekend in Portugal: een aankomst in Matosinhos, een voorstad van Porto, en een vertrek vanuit Viseu. Vanwege de uitzonderlijke situatie door het coronavirus en omdat niet langer de optimale omstandigheden konden worden gegarandeerd om de koers te ontvangen, hebben de betrokken gemeenten, in overleg met organisator Unipublic, besloten dat de route van de Vuelta a España niet door Portugal trekt.

Het parcours van etappes vijftien en zestien wordt daarom gewijzigd. Alternatieve etappeplaatsen zijn al benaderd en ingetekend, maar alle informatie over de route wordt pas in de komende weken bekendgemaakt. “In de uitzonderlijke situatie waarin we nu leven, moeten we flexibel zijn en begrip hebben voor zulke beslissingen en veranderingen”, laat koersdirecteur Javier Guillén weten in een persbericht.

Geen verdere veranderingen verwacht

Guillén noemt het ‘zonde’ om Portugal niet te kunnen bezoeken in 2020. “Maar we willen niet dat deze vlam wordt uitgedoofd: we houden deze relatie levend. We onderhouden en ontwikkelen de banden die zijn ontstaan, zodat we kunnen terugkeren naar dit land dat ons goed heeft behandeld.” Na deze nieuwe wijziging van de route worden geen verdere veranderingen verwacht, laat de organisatie nog weten.

Eerder werd al het officiële vertrek van de Vuelta a España vanuit de Nederlandse regio’s Utrecht en Noord-Brabant geannuleerd. Door de herziening van de wedstrijdkalender bleek de haalbaarheid van een Nederlandse Gran Salida niet langer mogelijk in 2020. De Spaanse ronde is ingekort tot achttien etappes en gaat van start in het Baskische Irún. De rittenkoers eindigt normaal gesproken in Madrid.

De Vuelta a España staat gepland voor 20 oktober tot en met 8 november.