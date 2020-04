‘Vuelta start op 24 oktober in Irun, Nederlandse start mogelijk naar 2022’ zondag 19 april 2020 om 08:24

De Ronde van Spanje start mogelijk op 24 oktober in het Baskische Irun. Dat meldt El Diario Vasco. Volgens de Baskische krant wordt de Spaanse rittenkoers ingekort tot 16 of 18 etappes.

Oorspronkelijk was het de bedoeling om de Vuelta dit jaar in Nederland te laten starten. Door de verschuiving op de kalender en het feit dat de organisatie van het evenement tijdens de coronacrisis op veel problemen stuit, wordt een verplaatsing naar 2022 overwogen.

Een Nederlandse Vuelta-start in 2021 is niet mogelijk omdat het vertrek dan al aan Burgos is toegewezen. Wanneer de Nederlandse organisatie besluit om het evenement te verschuiven, staat Irun klaar om de de start over te nemen. Die stad zou oorspronkelijk de eerste rit op Spaanse bodem huisvesten.