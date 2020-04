Directeur Utrecht Marketing wil Nederlandse Vuelta-start uitstellen naar 2022 donderdag 16 april 2020 om 14:44

Cor Jansen, initiatiefnemer om de start van de Spaanse wielerronde naar Utrecht te halen, wil het project uitstellen naar 2022. “Uithuilen en opnieuw beginnen”, klinkt het met de nodige zin voor realiteit.

Jansen vindt het not done om grote evenementen te organiseren zolang er geen vaccin tegen het coronavirus is. “Mijn voorstel: uithuilen en opnieuw beginnen”, vertelde Jansen tegen RTV Utrecht. “Wat mij betreft geen Vuelta-start in Utrecht in november. De Ronde van Spanje naar Utrecht halen, was en is bedoeld als volksfeest en een voor iedereen toegankelijk publieksevenement. Zeg ook maar een evenement als kers op een taart met een heerlijke bodem. Nu wordt het een geforceerd event in de herfst- en wintertijd.”

Daarbij is geld uitgeven aan de Vuelta als november-event zonde van de investering, vindt Jansen. “Dat valt bij het grote publiek verkeerd en bovendien lijden we onder onzekerheid en is er verhoogde werkdruk terwijl bedrijven en instellingen links en rechts omvallen.”

Burgos in 2021

Een jaar opschuiven is geen optie, want de start voor 2021 al is toegewezen aan Burgos. Dus stelt Jansen voor om in te zetten op augustus 2022, en het evenement te verbinden met 900 jaar Utrecht. “Dan maken we er samen met de provincies Brabant en Utrecht en de steden Den Bosch en Breda een prachtig toegankelijk, zonnig en ontspannen wielerfeest van. Dat wordt dan én een kers en een heerlijke taart.”

Ook Vueltabaas Javier Guillén pleitte er al voor om dit najaar niet in Utrecht te starten, vanwege het onzekere herfstklimaat. Hij pleit voor een start in Baskenland, lazen we in een aantal Spaanse media.