Vuelta-revelatie Jay Vine keert in Italië terug in koers: “Vorm kunnen doortrekken”

Jay Vine was met zijn twee overwinningen een van dé revelaties in de meest recente Vuelta a España. De Australiër van Alpecin-Deceuninck leek ook het bergklassement te gaan winnen, maar een zware valpartij dwong hem tot opgeven.

“Ik heb een week vakantie genomen na de Vuelta, zo kon mijn pols ook herstellen. Ik heb goed kunnen trainen op hoogte en heb zin in de Italiaanse klassiekers”, vertelde Vine voor aanvang van de Giro dell’Emilia aan Cycling Pro Net.

“Na de Vuelta lag de focus meteen op deze koersen. Ik wilde niet dat mijn seizoen begin september (na de Ronde van Spanje, red.) zou eindigen, dus heb ik alles gegeven om mijn vorm te kunnen vasthouden en doortrekken naar Italië. We gaan zien hoe het vandaag zal lopen. We hebben een goede ploeg mee en starten met de winst van twee dagen geleden met hoge verwachtingen”, doelt de Australiër op de winst van Sjoerd Bax in de Coppa Agostoni.

Laatste beklimming als scherprechter

In de Ronde van Spanje won Vine telkens door aan te vallen, al dan niet vanuit de vroege vlucht. Of dat vandaag opnieuw kan, weet de klimmer niet. “Het zal op de laatste beklimming aankomen. Wil je de groep daar voorblijven, heb je meer dan een minut nodig.” Naast Vine zullen ook Bax, Xandro Meurisse, Jimmy Janssens, Nicola Conci, Robert Stannard en Alex Bogna in actie komen voor Alpecin-Deceuninck.