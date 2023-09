woensdag 6 september 2023 om 13:30

Vuelta-debutant Van Eetvelt voelt zich niet okselfris: “Ik hoop er weer door te komen”

De elfde etappe van de Vuelta a España lijkt wel iets voor de goed klimmende vluchters en dus is het uitkijken naar de prestatie van Lennert Van Eetvelt. Alleen: de jonge Belg van Lotto Dstny voelt zich niet topfit. “Na die helse reisdag ben ik lichtjes ziek geworden”, liet hij voor de start weten aan Sporza.

De 22-jarige renner voelde zich aan het einde van de eerste week nog zeer goed, maar de klimmer is nu een stuk minder optimistisch. “Het ging zeer goed. In de eerste week was mijn vorm supergoed, maar ik had toch op meer gehoopt. We hebben niet superveel kansen gekregen, want de klassementsploegen hielden de controle. En na die helse reisdag (de renners werden geconfronteerd met flinke reisvertragingen, red.) ben ik lichtjes ziek geworden.”

De vraag is dan ook: mogen we vandaag wel iets verwachten van Van Eetvelt? “Ik heb wat lichte keelpijn. Het betert wel, maar ik heb tijd nodig. Ik zal het enkele dagen rustig doen. Ik hoop er weer door te komen en dan kan ik nog voor een rit gaan. Vandaag zal ik mijn benen sparen.”

Voor Van Eetvelt is zijn eerste grote ronde sowieso een goede leerschool. “Al is het niet zo anders. Zo’n koers duurt gewoon langer en ik weet nog niet wat dat met mijn lichaam zal doen over twee weken. Ik ben wel verrast over de sterkte van dit peloton. Je kunt je beste waarde over twintig minuten trappen en toch niet in de vlucht geraken. Het niveau ligt heel hoog.”