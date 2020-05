Vuelta-baas over koers zonder publiek: “Niet onhaalbaar, maar ook niet wenselijk” donderdag 14 mei 2020 om 16:55

De 75e editie van de Vuelta a España zal dit jaar pas plaatsvinden van 20 oktober tot 8 november, al houden veel virologen rekening met een tweede coronagolf in het najaar. Vuelta-baas Javier Guillén klinkt optimistisch, maar is tegelijkertijd ook realistisch in gesprek met Spaanstalige media. “We weten uiteindelijk niet zeker of de Vuelta doorgaat.”

Guillén is druk bezig met de voorbereidingen voor de aankomende editie van de Ronde van Spanje. Zeker is dat de ronde dit jaar achttien etappes telt en start in het Baskische Irún. “We zijn nu druk bezig met organisatorische en economische zaken, maar denken ook aan de veiligheid.” De grote baas beseft de omvang van de crisis.

“Alle bedrijven worden getroffen door de coronacrisis, ook onze partners. Ze hebben al maatregelen getroffen, maar zijn nog altijd bereid om de Vuelta te sponsoren. We moeten ons echt aanpassen aan de nieuwe situatie”, aldus Guillén, die nadenkt over een alternatieve Vuelta, misschien wel zonder publiek. “Al is dat ook niet wenselijk.”

“Het is niet onhaalbaar, maar het druist in tegen alles waar topsport voor staat. Ik geef echter wel de voorkeur aan een Vuelta met minder publiek als er geen alternatief is.” Mocht de Vuelta eind oktober ‘gewoon’ doorgaan, dan zullen de renners voorafgaand aan de ronde wellicht twee weken in quarantaine moeten.

“Dat is wel een probleem voor de buitenlandse deelnemers”, zo gaat Guillén mee in het bovenstaande scenario. “Ik geloof echter wel in een uitzonderingspositie voor deze renners.”