Vuelta-baas Guillén: “Ik geloofde eerst niet dat Vingegaard zou komen”

De mededeling dat Jonas Vingegaard de Vuelta a España ging rijden, kwam als een verrassing voor koersdirecteur Javier Guillén. “Toen ze het mij vertelden, geloofde ik het eerst niet. We hadden echt niet verwacht dat hij de Vuelta zou rijden”, aldus Guillén in gesprek met Carrusel Deportivo.

“Niemand had bevestigd dat hij echt zou komen”, gaat Guillén verder. “Ik was daarom zeer verrast, zeker met alle vermoeidheid die hij in zijn benen moet hebben na een zeer zware Tour de France. Aan het begin van het jaar had Jumbo-Visma mij wel verteld dat hij naar de Vuelta zou komen, maar dat geloofde ik eigenlijk niet.”

Vingegaard is niet de enige kopman van Jumbo-Visma in de Ronde van Spanje, want ook Primož Roglič staat aan de start. “Dat de winnaars van de Giro en de Tour naar de Vuelta komen, is historisch”, jubelt de koersbaas.

Op Tadej Pogačar en thuisfavoriet Carlos Rodriguez rekent Guillén niet. “We moeten realistisch zijn. De zwaarte van de Tour zorgt ervoor dat veel renners de Vuelta overslaan. Als zij allebei wel zouden komen, kunnen we zeggen dat we te maken hebben met het beste deelnemersveld van de afgelopen jaren, of zelfs in de geschiedenis van de Vuelta. Maar met de startlijst die we hebben, kunnen we niet om meer vragen.”

