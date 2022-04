Vuelta Asturias: laatste test richting de Giro voor Simon Yates en Iván Sosa

De Vuelta Asturias, die vrijdag begint, kan rekenen op de deelname van twee WorldTeams: BikeExchange-Jayco en Movistar. Beide ploegen hebben inmiddels hun selectie bekendgemaakt. Simon Yates is de kopman bij de Australische formatie, terwijl Iván Ramiro Sosa het Spaanse team aan zal voeren.

Yates rijdt de Vuelta Asturias vooral met het oog op de Ronde van Italië, die op 6 mei begint. “De Vuelta Asturias is de laatste uitdaging voordat de Giro start in Hongarije. Ik wilde mijn programma veranderen ten opzichte van vorig jaar, en deze drie etappes zullen mijn voorbereiding perfectioneren”, aldus de Brit, die enkele dagen geleden een trainingskamp in Andorra afsloot.

“We hebben hard gewerkt”, zegt hij over die stage. “Ik denk dat het goed ging. In Asturias zal ik veel ploeggenoten bij me hebben, die ook bij me zullen zijn in de Giro, dus het wordt een goede gelegenheid om de benen en de tactiek te testen.” De ploeggenoten waar Yates in deze driedaagse op kan rekenen, zijn: Lawson Craddock, Damien Howson, Chris Juul-Jensen, Tanel Kangert, Nick Schultz en Callum Scotson.

“We nemen het grootste deel van ons Giroploeg mee, het is een soort generale repetitie voor ons grote voorjaarsdoel”, zegt ploegleider Matthew White, die benadrukt dat ze ook in de Vuelta Asturias zelf succes willen hebben. “Ons plan voor de Vuelta Asturias is simpel: we willen winnen.”

Movistar

Sosa zal begin mei ook naar Hongarije afreizen voor de start van de Giro. Daar zal ook Alejandro Valverde aan de start staan, maar hier is de Colombiaan het speerpunt van Movistar. Ook Iván García Cortina is van de partij. Daarnaast starten José Joaquín Rojas, Sergio Samitier, Vinicius Rangel Costa, Antonio Pedrero, Iñigo Elosegui.

Vorig jaar wist Nairo Quintana de Vuelta Asturias voor de tweede keer in zijn carrière te winnen. Dit jaar is de Colombiaan er echter niet bij, omdat hij nog herstellende is van de verwondingen die hij opliep bij een val in de Ronde van Turkije

Selectie BikeExchange-Jayco voor de Vuelta Asturias (29 april – 1`mei):

Lawson Craddock

Damien Howson

Chris Juul-Jensen

Tanel Kangert

Nick Schultz

Callum Scotson

Simon Yates

Selectie Movistar voor de Vuelta Asturias (29 april – 1`mei):

Iván Garcia Cortina

Vinicius Rangel Costa

Iñigo Elosegui

Antonio Pedrero

José Joaquín Rojas

Sergio Samitier

Iván Ramiro Sosa