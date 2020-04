Ronde van het Baskenland en Clásica San Sebastián richten vizier op 2021 woensdag 29 april 2020 om 15:49

De Internationale Wielerunie UCI moet nog met een hervormde kalender komen, maar zoek niet naar de Ronde van het Baskenland en de Clásica San Sebastián. Organisator Ciclistas Euskadi heeft in een persbericht namelijk laten weten zich definitief te richten op 2021. “De gezondheidsrisico’s zijn te groot”, zo klinkt het.

De Ronde van het Baskenland stond aanvankelijk op het programma van 6-11 april, maar de organisatie moest de ronde al uitstellen na ingrijpende coronamaatregelen van de Spaanse overheid. De UCI kreeg vervolgens de taak om een nieuwe plek te zoeken op de koerskalender. Er werd al snel gedacht aan begin augustus, maar dit gaat nu definitief niet door.

“Er zijn duizenden mensen die afkomen op de Ronde van het Baskenland en de Clásica San Sebastián. We willen absoluut geen nieuwe corona-uitbraak en verspreiding veroorzaken. Verder is dit niet het moment om gemeenten en overheidsinstanties om hulp te vragen. Het is tijd om wat voor de samenleving terug te doen en het geld te investeren in zaken als ziektebestrijding.”

“We geloven nu even niet in massa-evenementen”

Het zijn de woorden van organisator Julián Eraso. “Het is uiteraard een pijnlijke beslissing, aangezien we echt naar nieuwe data hebben gezocht. We hebben contact gehad met de UCI en het was mogelijk om de Ronde van het Baskenland begin augustus te organiseren, gevolgd door de Clásica San Sebastián. We geloven alleen nu even niet in massa-evenementen.”

“We willen iedereen bedanken en we richten ons nu volledig op 2021.” Ciclistas Euskadi hoeft volgend jaar waarschijnlijk weinig te sleutelen aan het parcours van de Ronde van het Baskenland, na afspraken met de betrokken gemeenten en steden om de geplande etappes van dit jaar volgend seizoen te organiseren.