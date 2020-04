Bevestiging: Vuelta 2020 start niet in Nederland woensdag 29 april 2020 om 09:35

Wat er al een tijd zat aan te komen, is zonet ook officieel bevestigd: het organisatiecomité van La Vuelta Holanda ziet zich genoodzaakt het officiële vertrek van La Vuelta uit de Nederlandse regio’s Utrecht en Noord-Brabant te annuleren.

“Het lokale organisatiecomité La Vuelta Holanda en Unipublic zijn genoodzaakt dit besluit te nemen als gevolg van de reorganisatie van de kalender”, begint het persbericht. “Ondanks de wens van beide partijen om het officiële vertrek uit Utrecht te handhaven, is het, gezien de nieuwe beperkingen, niet mogelijk geweest een nieuwe datum te vinden om dit project overeind te houden.”

2022 nieuwe potentiële startdatum

Martijn van Hulsteijn van La Vuelta Holanda: “Het is duidelijk dat er grote teleurstelling is in Utrecht, Breda, ‘s-Hertogenbosch en de provincies Utrecht en Noord-Brabant. We hebben echter met alle partijen besproken of een start in het najaar mogelijk zou zijn, maar het bleek een te moeilijke opdracht. Drie etappes verplaatsen, op drie dagen, door 34 gemeenten met start- en finishplaatsen bleek een brug te ver. We beschikten niet over de benodigde infrastructuur en er zijn meerdere werkzaamheden gepland rond de 34 deelnemende gemeenten. De impact zou te groot zijn.”

Organisator Unipublic en La Vuelta Holanda werken aan de mogelijkheid dat Nederland in de nabije toekomst wel het officiële vertrek organiseert. De eerste potentiële startdatum die wordt besproken voor het land om het vertrek van de La Vuelta te organiseren, is 2022. In die zin heeft wedstrijddirecteur Javier Guillén erop aangedrongen dat het hervatten van het vertrek uit Nederland een prioriteit is voor de organisatie. “We hebben zoveel enthousiasme en een zeer hoge mate van betrokkenheid gezien. Het is een plezier om samen te werken. Het minste wat we kunnen doen, is de mogelijkheid onderzoeken om in de nabije toekomst uit Nederland te vertrekken en we vertrouwen erop dat we dat zo snel mogelijk zullen kunnen doen ”, besloot hij.