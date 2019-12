Vuelta a España begint in 2021 in Burgos donderdag 19 december 2019 om 09:20

De Vuelta a España gaat over twee jaar van start in de stad Burgos. Daarmee brengt de Spaanse wielerronde een eerbetoon aan de achthonderdste verjaardag van de Kathedraal van Burgos. In 1221 gingen de eerste palen de grond in voor de bouw van de Heilige Kerk van Santa María.

Burgos, dat naast stad ook een provincie is in de autonome regio Castillië en Leon, zal drie etappes organiseren in de Vuelta-editie van 2021. Volgens de laatste geruchten wordt dan begonnen met een individuele tijdrit die zal beginnen aan de voet van de kathedraal. Op de tweede dag zou gereden worden naar Santo Domingo de Silos en op de derde dag ligt de streep op de klim naar Picón Blanco. Daar is nog niets over bevestigd.

🔴 BREAKING 🇪🇸 #LaVuelta21 saldrá de Burgos para celebrar el VIII centenario de la catedral 🇬🇧 La Vuelta 21 will depart from Burgos to celebrate the cathedral’s 8th centenary 🇫🇷 La Vuelta 21 partira de Burgos pour célébrer le VIIIe centenaire de sa cathédrale — La Vuelta (@lavuelta) December 19, 2019

De Ronde van Spanje is al meermaals neergestreken in Burgos. Vijftien keer organiseerde de stad de start van een etappe en zeventien keer werd er gefinisht in de straten van Burgos. In 2015 won Tom Dumoulin nog een tijdrit rondom Burgos.

Afgelopen dinsdag werd het complete parcours van de Vuelta a España 2020 bekendgemaakt. Die uitgave begint in Utrecht en eindigt in Madrid.