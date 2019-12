Vuelta 2020 met Tourmalet en Angliru dinsdag 17 december 2019 om 21:12

De Vuelta a España 2020 kent aankomsten bergop op de Col du Tourmalet en de Alto de l’Angliru. Dat maakte de organisatie vanavond bekend tijdens de presentatie van het etappeschema. De 75e editie van de Vuelta doet volgend jaar vier landen aan.

De Ronde van Spanje begint volgend jaar op 14 augustus met een ploegentijdrit in Utrecht en eindigt op 6 september in Madrid. De etappes liggen vrijwel volledig ten noorden van de Spaanse hoofdstad. Het etappeschema kent acht vlakke ritten, een ploegentijdrit en een individuele rit tegen de klok. Daarnaast worden er zes ritten geclassificeerd als heuvelrit en vijf als bergetappe.

Start in Nederland

Zoals eerder aangekondigd start de Vuelta 2020 in Nederland. Op vrijdag 14 augustus is Utrecht het decor van een 23,3 kilometer lange ploegentijdrit. De eerste rit in lijn gaat op zaterdag 15 augustus van ‘s-Hertogenbosch naar Utrecht. De eerste bergpunten zijn te verdienen op de Amerongse berg. Het drieluik in Nederland wordt afgesloten met een rit van 193 kilometer met start en aankomst in Breda.

Etappe 1: Utrecht – Utrecht (23.3 km ploegentijdrit)



Etappe 2:’s-Hertogenbosch – Utrecht (181.6 km)



Etappe 3: Breda – Breda (193.2 km)



Pittig vervolg in het Baskenland

Tijdens de eerste rustdag maken de renners de oversteek naar Spanje, waar op dinsdag in het Baskenland een etappe met aankomst op de Arrate op het programma staat. Na een pittige rit van Pamplona naar Lekunberri volgt er naar La Laguna Negra de Vinuesa een aankomst bergop. Na enkele overgangsritten doet het peloton daags voor de tweede rustdag Frankrijk aan, voor een Pyreneeënrit waarin na de beklimming van de Aubisque wordt gefinisht op de Tourmalet.

Etappe 4: Irun – Arrate. Eibar (169.5 km)



Etappe 5: Pamplona – Lekunberri (151 km)



Etappe 6: Lodosa – La Laguna Negra de Vinuesa (163.8 km)



Etappe 7: Garray. Numancia – Ejea de los Caballeros (190 km)



Etappe 8: Huesca – Sabiñánigo (185.5 km)



Etappe 9: Biescas – Col du Tourmalet (135.6 km)



Angliru en Covatilla

In de tweede week wacht er in Burgos op woensdag met de Alto de Moncalvillo een nieuwe aankomst bergop. Het tweede weekend kent twee zware bergritten met aankomsten bovenop Alto de La Farrapona en Alto de l’Angliru.

Etappe 10: Victoria-Gasteiz – Villanueva de Valdegovia (160.4 km)



Etappe 11: Logroño – Alto de Moncalvillo (164.5 km)



Etappe 12: B.M. Cid Campeador. Castrillo del Val – Aguilar de Campoo (163.6 km)



Etappe 13: Castro Urdiales – Suances (187.4 km)



Etappe 14: Villaviciosa – Alto de La Farrapona. Lagos de Somiedo (170.2 km)



Etappe 15: La Pola Llaviana/Pola de Laviana – Alto de l’Angliru (109.2 km)



De slotweek wordt gestart met een 33,5 kilometer lange individuele tijdrit langs de Galisische kust. De aankomst is op Mirador de Ézaro, waar drie jaar geleden Alexandre Geniez een etappe won. Na een heuvelachtige overgangsrit naar Ourense zet de Vuelta koerst richting Portugal voor een sprintersrit richting Matosinhos, een plaats ten noordwesten van Porto. Na een vlakke rit naar Ciudad Rodrigo wacht op de voorlaatste dag een aankomst bovenop Alto de La Covatilla. De Vuelta wordt traditioneel afgesloten in de Spaanse hoofdstad Madrid. Dan is bekend wie zich de opvolger mag noemen van Primoz Roglic, die de Vuelta in 2020 naar verluidt overslaat.

Etappe 16: Muros – Mirador de Ézaro. Dumbría (33.5 km individuele tijdrit)



Etappe 17: Lugo – Ourense (205.8 km)



Etappe 18: Mos – Porto. Matosinhos (178 km)



Etappe 19: Viseu – Ciudad Rodrigo (177.7 km)



Etappe 20: Sequeros – Alto de La Covatilla (175.8 km)



Etappe 21: Hipódromo de la Zarzuela – Madrid (125.4 km)



