zondag 17 september 2023 om 15:43

Vuelta a España 2024 begint met drie etappes in Portugal, Gran Salida in Lissabon

De Vuelta a España gaat in 2024 van start in Lissabon, Portugal. Dat nieuws is zondag bekendgemaakt op de slotdag van de editie van 2023. Het is voor de tweede dat de Gran Salida georganiseerd wordt het buurland van Spanje.

De Ronde van Spanje begint volgend jaar op zaterdag 17 augustus in Lissabon, naast de bekende Toren van Belem, die aan de oever van de rivier Taag staat. De finish is dan in het naastgelegen Oeiras. Ook de tweede etappe (Cascais – Ourém) en de derde etappe (Lousã – Castello Branco) gaan op Portugees grondgebied verreden worden.

Het gebeurt niet zo vaak dat de Vuelta in het buitenland start. In de afgelopen 78 edities begon de ronde slechts vier keer niet in Spanje. Lissabon was in 1997 de eerste, waarna de Vuelta ook nog vanuit Assen (2009), Nimes (2017) en Utrecht (2022) vertrok.

De Spaanse hoofdstad Madrid is ook in 2024 de finishplaats van de drieweekse Vuelta a España. De laatste etappe wordt dan verreden op zondag 8 september.