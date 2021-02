Vuelta a España 2021 deelt wildcards uit aan Spaanse ploegen

De organisatie van de Vuelta a España heeft bekendgemaakt welke ploegen dit jaar een uitnodiging krijgen voor de Spaanse rittenkoers. Naast de negentien WorldTour-teams en Alpecin-Fenix (als beste ProTeam van 2020) zijn ook Burgos-BH, Caja Rural-Seguros RGA en Euskaltel-Euskadi zeker van startrecht.

Equipo Kern Pharma, de ploeg van onder meer Enrique Sainz, Savva Novikov en Nederlander Danny van der Tuuk, valt dan weer buiten de boot. Goed nieuws is er dus wel voor Jetse Bol en Alex Molenaar, de twee Nederlanders die uitkomen voor Burgos-BH. De paarse formatie is de laatste jaren steevast van de partij in de Vuelta.

Ook Caja Rural-Seguros RGA (de formatie van sprinter Jon Aberasturi) is inmiddels niet meer weg te denken uit het Vuelta-peloton. Voor het vernieuwde Euskaltel-Euskadi is het de eerste keer dat ze mogen deelnemen aan de laatste grote ronde van het seizoen. Bij deze ploeg koersen renners als Mikel Aristi, Juan José Lobato, Luis Angel Maté en Mikel Iturria.

De Vuelta a España 2021 begint op 14 augustus met een tijdrit van 8 kilometer door Burgos. Zeven etappes kunnen worden aangemerkt als bergetappe. Daarnaast zijn er zes vlakke ritten, vier etappes door het middengebergte, twee tijdritten en twee heuvelritten. Op 5 september eindigt de ronde met een 33,7 kilometer lange tijdrit naar Santiago de Compostella.