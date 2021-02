Dit is het parcours van de Vuelta a España 2021

Het parcours van de Vuelta a España 2021 is donderdagmiddag gepresenteerd. Op 14 augustus wordt gestart met een tijdrit van 8 kilometer door Burgos, waarna op 5 september de Vuelta eindigt met een 33,7 kilometer lange tijdrit naar Santiago de Compostella. Het zijn de enige twee tijdritten van de Vuelta.

De Vuelta is altijd al een ronde voor de klimmers geweest en dat is in 2021 niet anders. Zeven etappes kunnen aangemerkt worden als bergetappe. Daarnaast zijn er zes vlakke ritten, vier etappes door het middengebergte, twee tijdritten en twee heuvelritten.

Drie klimmen van buitencategorie

In totaal zal de Ronde van Spanje 45 gecategoriseerde klimmen aandoen. Drie daarvan zijn van de buitencategorie (Alto de Velefique, Lagos de Covadonga en Alto d’El Gamoniteiru) en dertien van eerste categorie. Ook zijn er genoeg beklimmingen van tweede categorie (dertien) en derde categorie (zestien). Tussen Burgos en Santiago de Compostella leggen de renners 3.336 kilometer af.

Op de derde dag staat al een aankomst bergop gepland, bovenop de 1.500 meter hoge Picón Blanco. In de eerste week, waarin enkele vlakke etappes voor waaiergevaar kunnen zorgen, kennen ook etappes zes en zeven een oplopende aankomst. De zwaarste finale van de openingsweek is op de tweede zondag, op de Alto de Velefique van buitencategorie. In totaal kent die rit meer dan 4.000 hoogtemeters.

Slotweek met twee bergritten en lange tijdrit

In de tweede week ligt het zwaartepunt in het weekend, met op zaterdag een aankomst bovenop Pico Villuercas van eerste categorie en op zondag een lange bergrit naar El Barraco. Daar ligt de finish wel na een korte afdaling. De slotweek is dan weer gefocust op etappes 17 en 18, als de streep achtereenvolgens ligt op Lagos de Covadonga en de Alto d’El Gamoniteiru. Allebei slotklimmen van de buitencategorie.

Daarna volgen twee ‘relatief’ makkelijke etappes, waarna de slottijdrit over ruim dertig kilometer naar Santiago de Compostella het sluitstuk vormt van de Vuelta 2021. De laatste keer dat de Spaanse ronde finishte in het bedevaartsoord was in 2014. De jaren daarna lag de finish altijd in Madrid, na een wandelrit die eindigde in een massasprint.

Vuelta a España 2021 (14 augustus-5 september)

Rittenschema:

14/08, Etappe 1: Burgos – Burgos (8 km, ITT)

15/08, Etappe 2: Caleruega – Burgos (169,5 km)

16/08, Etappe 3: Santo Domingo de Silos – Picón Blanco (203 km)

17/08, Etappe 4: El Burgo de Osma – Molina de Aragón (163,6 km)

18/08, Etappe 5: Tarancón – Albacete (184,4 km)

19/08, Etappe 6: Requena – Alto de la Montaña de Cullera (159 km)

20/08, Etappe 7: Gandía – Balcón de Alicante (152 km)

21/08, Etappe 8: Santa Pola – La Manga del Mar Menor (163,3 km)

22/08, Etappe 9: Puerto Lumbreras – Alto de Velefique (187,8 km)

23/08, Rustdag

24/08, Etappe 10: Roquetas del Mar – Rincón de la Victoria (190,2 km)

25/08, Etappe 11: Antequera – Valdepeñas de Jáen (131,6 km)

26/08, Etappe 12: Jáen – Córdoba (166,7 km)

27/08, Etappe 13: Belmez – Villanueva de la Serena (197,2 km)

28/08, Etappe 14: Don Benito – Pico Villuercas (159,7 km)

29/08, Etappe 15: Navalmoral de la Mata – El Barraco (193,4 km)

30/08, Rustdag

31/08, Etappe 16: Laredo – Santa Cruz de Bezana (170,8 km)

01/09, Etappe 17: Unquera – Lagos de Covadonga (181,6 km)

02/09, Etappe 18: Salas – Alto d’El Gamoniteiru (159,2 km)

03/09, Etappe 19: Tapia – Monforte de Lemos (187,8 km)

04/09, Etappe 20: Sanxenxo – Mos (173,6 km)

05/09, Etappe 21: Padrón – Santiago de Compostella (33,7 km, ITT)

