donderdag 31 augustus 2023 om 13:49

Vuelta 2023: Wilco Kelderman komt opnieuw ten val, ook Martinez tegen de grond

Het zit Wilco Kelderman nog niet echt mee in de Vuelta a España. De Nederlandse klimmer is vandaag, in de openingsfase van de zesde etappe, voor een tweede keer tegen de grond gegaan. Kelderman kwam dinsdag in de slotfase van de vierde rit ook al ten val.

In een zeer snelle en daardoor nerveuze openingsfase van de zesde etappe werd het peloton opgeschrikt door een valpartij van meerdere renners, waaronder Wilco Kelderman en Lenny Martinez, de nummer drie in het klassement. Voor Kelderman is het al de tweede keer dat hij onderuit gaat in deze Ronde van Spanje, maar de Nederlander zat al snel weer op de fiets en bevindt zich inmiddels weer in het peloton.

Ook de jonge Franse klimmer Martinez kon zijn weg weer vervolgen. Zijn ploeg Groupama-FDJ deelde overigens wel in de klappen, want ook de beloftevolle puncheur Romain Grégoire en sprinter Lewis Askey waren betrokken bij de crash. De schade lijkt echter wel mee te vallen bij de gevallen coureurs.

🇪🇸 #LaVuelta23 Unfortunately, Wilco was involved in a crash a few kilometres after the start. He is back on his bike in the peloton. 🍀💪 pic.twitter.com/e1rFfB6Pqq — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) August 31, 2023

In de zesde etappe van de Vuelta a España is het weer klimmen geblazen, met onderweg twee beklimmingen van de derde categorie en een finish op een slotklim van eerste categorie. Op de laatste klim, de Pico del Buitre (10 km aan 8%), zullen de klassementsrenners ongetwijfeld de degens kruisen. In de laatste vijf kilometer komt het stijgingspercentage nauwelijks meer onder de 10 procent uit. De finish ligt bij een sterrenwacht.