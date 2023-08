Vuelta 2023: Voorbeschouwing jongerenklassement – Is er iets te doen aan Remco Evenepoel?

Jongerenklassementen zijn vaak een voorbode om de toekomst te voorspellen. Het is daarom ook altijd leuk om in de geschiedenis van zo’n klassement te duiken, maar voor de Vuelta a España heeft dat niet veel zin. Het klassement is namelijk pas toe aan haar vijfde editie, maar de vorige winnaars liegen er niet om. WielerFlits blikt vooruit op de uitgave van 2023!

Historie

Over de historie van het jongerenklassement vallen dus niet veel letters te tikken. De geschiedenis van de witte trui in de Ronde van Spanje loopt namelijk slechts vier jaar. In navolging van de andere twee grote rondes besloot ook organisator Unipublic – onderdeel van de ASO – om een klassement voor de beste wielrenner onder 25 jaar te realiseren.

Met terugwerkende kracht kreeg de Ronde van Spanje de gedroomde eerste winnaar. Het was namelijk Tadej Pogačar die het witte kleinood de eerste keer naar Madrid bracht. Hij won dat jaar, in zijn eerste seizoen als profwielrenner bij UAE Emirates, drie etappes én werd derde in het eindklassement. Een jaar later was Enric Mas de beste van start tot finish, in 2021 won de eerder dit jaar verongelukte Gino Mäder.

Eerste winnaars jongerenklassement Vuelta a España

2022: Remco Evenepoel

2021: Gino Mäder †

2020: Enric Mas

2019: Tadej Pogačar

Vorige editie

Na de ploegentijdrit in Utrecht bleek winnaar Jumbo-Visma geen enkele renner te hebben die in aanmerking kwam voor de witte trui. Dat deed wel Ethan Hayter, die met INEOS Grenadiers tweede werd. De talentvolle Brit zou het tricot vier dagen dragen, tot zijn landgenoot Fred Wright het wit overnam in Bilbao. Weer een dag later won Jay Vine op Pico Jano, waar de klassementsrenners zich roerden. Remco Evenepoel pakte er de leiding en nam daardoor ook het wit over. Die trui zou hij – net als de algemene rode leiderstrui – tot in Madrid niet meer afgeven.

Uitslag jongerenklassement Vuelta a España 2022

1. Remco Evenepoel (Quick-Step-Alpha Vinyl) 80u26m59s

2. Juan Ayuso (UAE Emirates) +4m57s

3. João Almeida (UAE Emirates) +7m24s

4. Thymen Arensman (Team DSM) +7m45s

5. Carlos Rodriguez (INEOS Grenadiers) +7m57s

Volledig eindklassement

Regels

De officiële regels in de technische gids van de Vuelta a España schrijven voor dat alle renners die na 1 januari 1998 geboren zijn, in aanmerking komen voor het jongerenklassement. Sylvain Moniquet (14 januari 1998) is de oudste renner die meestrijdt om het wit. Het Franse toptalent Lenny Martinez is met zijn twintig lentes (geboren op 11 juli 2003) de jongste van het stel. In totaal staan er zo’n dertig jonkies aan de start die een gooi naar de witte trui kunnen doen.

Favorieten

Het belooft een razendinteressant jongerenklassement te worden in de komende Ronde van Spanje. Behoudens Tadej Pogačar, Tom Pidcock en Carlos Rodríguez, zijn vrijwel alle toptalenten voor het rondewerk aanwezig. Sterker nog: de complete top-4 van vorig jaar is opnieuw van de partij.

Dat betekent dus ook dat Remco Evenepoel zijn titel verdedigt. De 23-jarige ex-wereldkampioen op de weg is opnieuw bezig aan een zeer imposant seizoen. De Belgische kopman van Soudal Quick-Step deed eerder dit jaar een gooi naar de eindzege in de Giro d’Italia, maar een coronabesmetting voorkwam dat hij zich in de strijd kon mengen. Wel won hij daar de twee tijdritten, nadat hij eerder al Luik-Bastenaken-Luik en de UAE Tour op zijn naam schreef. Onlangs was Evenepoel ook de beste in de Clásica San Sebastián en op het WK tijdrijden in Stirling.

De grootste concurrentie voor Evenepoel komt opnieuw uit het kamp van UAE Emirates. We beginnen met Juan Ayuso, het 20-jarige Spaanse supertalent. Vorig jaar werd de jongeling al derde in het eindklassement van de Vuelta. Dit jaar stond hij aanvankelijk lang buitenspel. In de Ronde van Romandië keerde hij terug in competitie, naar eigen zeggen nog lang niet in vorm. Toch won de Spanjaard de individuele tijdrit en stond hij na vier etappes aan de leiding. Ook in de droevige Ronde van Zwitserland maakte hij een goede indruk. Hij eindigde daar vóór Evenepoel.

Waar Ayuso de laatste weken geen onuitwisbare indruk wist achter te laten, deed zijn ploeggenoot en mede-kopman bij UAE Emirates João Almeida dat wél. En eigenlijk heel het jaar al. De 25-jarige Portugees werd achtereenvolgens tweede in Tirreno-Adriatico, derde in de Ronde van Catalonië, derde in de Giro d’Italia en tweede in de Ronde van Polen. Almeida is altijd een zekerheid voor een topresultaat in een grote ronde. In vier van de vijf grote rondes die hij reed, eindigde hij bij de eerste zes. Alleen de Giro van vorig jaar reed hij niet uit vanwege corona.

INEOS Grenadiers komt met een sterke selectie naar Spanje. Geraint Thomas en Egan Bernal zijn mee als kopmannen, maar ook van Thymen Arensman mogen we het nodige verwachten. Hij maakte in de Giro opnieuw indruk met een zesde plaats in het eindklassement, een resultaat dat hij ook in de Vuelta van vorig jaar behaalde. Toen was hij bij vlagen zelfs de sterkste renner bergop, wat resulteerde in een schitterende etappezege in de koninginnenrit. Toen was hij bij Team DSM wel de kopman, nu zal hij die rol in het verloop van de ronde moeten verdienen.

Een renner die met veel plezier kan terugkijken op het eerste half jaar van 2023, is Santiago Buitrago. De 23-jarige Colombiaan van Bahrain Victorious verbaasde vriend en vijand met een derde plaats in Luik-Bastenaken-Luik. In de Giro die daarna volgde, won hij de koninginnenrit naar Tre Cime de Lavaredo. Uiteindelijk eindigde de pocketklimmer als dertiende in het eindklassement, nadat hij vorig jaar ook al twaalfde was. De springverenaankomsten in de Ronde van Spanje zouden hem beter moeten liggen dan de Giro, maar dat moet Buitrago nog bewijzen.

Jumbo-Visma heeft ook een pion in de ploeg voor dit klassement. Atilla Valter staat namelijk op de startlijst en de 25-jarige Hongaarse kampioen ontpopt zich al het hele jaar als potentiële topklimmer. Dat laat hij vooral in dienst voor zijn kopmannen zien en dat is wat hem ook voor dit klassement parten kan spelen. Valter zal zich normaal altijd wegcijferen voor kopmannen Jonas Vingegaard en Primož Roglič, maar als hij er lang bijblijft, komt het wit automatisch in beeld. De Hongaar werd in de Giro van 2021 overigens al eens veertiende, dat moet hij nu ook kunnen.

Wat goed is, komt snel in het wielrennen. Profdebutant Lenny Martinez (20) heeft de start van zijn carrière absoluut niet gemist. De zoon van voormalig mountainbiketopper Miguel Martinez is in het shirt van Groupama-FDJ bezig aan een zeer sterk seizoen. Zo werd de pocketklimmer achttiende in het Critérium du Dauphiné en twaalfde in zowel de Ronde van Catalonië als onlangs in de Ronde van Polen. Half juni won hij met de Mont Ventoux Challenge bovendien zijn eerste profkoers. Zonder een kopman als David Gaudu kan Martinez zich eens flink testen in de Vuelta.

Diezelfde opdracht krijgt zijn landgenoot Kévin Vauquelin. Insiders in het peloton vergelijken hem met een jonge Tom Dumoulin: een renner die van origine tijdrijder is, maar die vermogens ook bergop kan wegtrappen. Heel bewust koos Arkéa Samsic ervoor om hem niet mee te nemen naar de Tour de France, maar Vauquelin de kans te bieden om te proeven van het kopmanschap in de Vuelta. Hoewel hij zich in het echte klimwerk absoluut nog moet bewijzen, lijkt de Fransman (22) alle capaciteiten te hebben om uit te groeien tot een sterke ronderenner voor de toekomst.

Waar Evenepoel er als prof meteen stond in zijn debuutjaar, werkt dat andere Belgische toptalent voor de grote rondes een gestage lijn naar de top af. BORA-hansgrohe brengt Cian Uijtdebroeks namelijk heel rustig. Vorig jaar won de 20-jarige Belg in deze periode nog de Ronde van de Toekomst. Dit jaar heeft hij zijn talent definitief bevestigd, al is het wachten op die echt grote klapper. Misschien komt dat deze Vuelta wel, na een negende plek in de Ronde van Catalonië, een zesde plaats in de Ronde van Romandië en zevende stek in de Ronde van Zwitserland.

Lotto Dstny heeft voor dit klassement twee renners die daarvan een doel kunnen maken. Sylvain Moniquet heeft in ieder geval zijn ervaring mee, want de 25-jarige Belg is de ‘oudste’ renner die meedoet voor dit klassement. In mei werd hij vijfde in de Ronde van Hongarije en in de recent verreden Ronde van Polen eindigde Moniquet als elfde. Toch geven we de laatste ster aan rondetalent Lennert Van Eetvelt (22). Hij won eind mei nog de zware Alpes Isère Tour en begin juli werd Van Eetvelt tweede in de Sibiu Cycling Tour. Hoe verhoudt hij zich in zijn eerste grote ronde?

Naast Moniquet zijn er nog een aantal outsiders die in een heel absurd scenario zouden kunnen winnen. Denk dan vooral aan Mauri Vansevenant (Soudal-Quick-Step), de ex-Italiaanse kampioen Filipo Zana (Jayco-AlUla), Andrea Piccolo (EF Education-EasyPost) en het Franse supertalent Romain Grégoire (Groupama-FDJ). Die laatste is veel meer puncheur dan klimmer. Maar juist op die korte, steile hellingen die de Vuelta zo rijk is, moet Grégoire in een speeltuin terechtkomen. Hij heeft een vrije rol, in tegenstelling tot Valter, Vansevenant, Zana en Piccolo.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Remco Evenepoel

*** João Almeida, Juan Ayuso

** Thymen Arensman, Santiago Buitrago, Atilla Valter

* Lenny Martinez, Kévin Vauquelin, Cian Uijtdebroeks, Lennert Van Eetvelt

