Vuelta 2023: Voorbeschouwing etappe 8 naar Xorret de Cati – Spektakel op loeisteile muur

De achtste etappe in de Vuelta is om van te smullen. In de slotfase rijden de renners over de loeisteile muur Xorret de Catì. Het is een muur waar Wout Poels goede herinneringen aan heeft: hij won hier in 2016. Zit hij deze zaterdag mee in de vlucht? WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

De achtste etappe in de Vuelta is er een om voor thuis te blijven. Aan de Costa Blanca heeft de organisatie een rit met drie beklimmingen van tweede categorie, een van derde categorie en een verschroeiend steile slotklim van eerste categorie uitgestippeld.

Starten doet het Vuelta-peloton deze zaterdag in Denía. Voor veel profwielrenners is dit vissersdorpje een bekende plaats. Meerdere WorldTour-teams huisvesten zich hier in de winter en alleen het Montgomassief scheidt Denía van Calpe.

In de eerste kilometers van de etappe zullen de coureurs dan ook over bekende wegen rijden. Zo is de Alto de Vall d’Ebo (7,9 km aan 5,9%) een bekende trainingsklim en zullen de meeste renners ook de Puerto de Tollos (4,2 km aan 5,6%) en de Puerto de Benifallim (9,5 km aan 4,9%) niet vreemd zijn.

De laatste twee klimmen van de dag liggen een stuk verder het Spaanse binnenland in. Meer richting Alicante. Hier zal het pas echt interessant worden. De Puerto de Carrasqueta (10,9 km aan 4,9%) mag nog een opwarmertje worden genoemd, de slotklim zeker niet meer.

Op de Xorret de Catí (3,8 km aan 11,4%) rijst het wegdek 3,8 kilometer lang met een gemiddelde van 11,4%. Vlak voor de top liggen er stijgingspercentages van meer dan 20%. Het is zeker niet de eerste keer dat deze klim in het parcours van de Vuelta opgenomen. Julian Alaphilippe won hier in 2017, David Moncoutié in 2010.

Wout Poels weet ook hoe het is om te winnen op deze loodzware klim. In de Ronde van Valencia in 2016 reed de Limburger hier Beñat Intxausti, Ion Izagirre en Fabio Aru op bijna een halve minuut. Om maar aan te geven dat een klassementsrenner op deze klim zeker een slag kan slaan.

Zaterdag 2 september, etappe 8: Dénia – Xorret de Catì (165 km)

Officieuze start: 12.55 uur

Officiële start: 13.10 uur

Finish: tussen 17.15 uur en 17.45 uur

Afstand: 165 kilometer

Favorieten

Weer en TV

Er wordt zaterdag wisselend weer verwacht in de regio Valencia, waar Xorret de Catí ligt. Het is bewolkt en de hele dag ligt regenval op de loer, soms ook met kans op onweer. De temperatuur ligt rond de 24 graden en de wind komt met windkracht 2 uit zuidoostelijke richting, melden Weeronline en Buienradar.

Op Eurosport 1 en haar online kanalen begint de tv-uitzending om 14.30 uur, terwijl Sporza op VRT1 traditioneel om 15.50 uur met livebeelden komt. Voor meer informatie kun je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.