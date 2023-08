Julian Dubbeld • donderdag 31 augustus 2023 om 20:46

Vuelta 2023: Voorbeschouwing etappe 7 naar Oliva – Sprinten langs sinaasappels

Een dag na de knotsgekke bergetappe naar het observatorium van Javalambre staat er een makkelijke rit op het programma. Door de sinaasappelstreek gaan we sprinten in Oliva. Wie gaat er vrijdag met de bloemen aan de haal? WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

Op dag zeven van de Vuelta rijden de coureurs door de sinaasappelstreek. Halverwege de etappe rijdt het peloton zelfs door de sinaasappelstad van Spanje, waar de sinaasappelbomen zelfs op pleinen staan: Valencia. Deze rit wordt er een voor de sprinters, mag duidelijk zijn als je het profiel bekijkt.

Het begin van de rit staat gepland in Utiel. Het dorpje, dat bekendstaat om zijn rode wijnen, ligt ongeveer 85 kilometer ten westen van Valencia. De eerste 125 kilometer van de etappe staat in het teken van de grote sprong naar Valencia, waar het mooie centrum – helaas – niet wordt aangedaan.

Het parcours is in deze openingsfase glooiend, maar bergpunten zijn nergens te verkrijgen. Sprinters zullen het nergens écht lastig krijgen. Als zij eenmaal aan de Spaanse kust zijn, zullen ze zeker van een spurt zijn. Langs de Costa de Valencia liggen nauwelijks nog hoogtemeters: de laatste tachtig kilometer zijn zo goed als vlak.

De finish ligt deze vrijdag in de rustgevende kustplaats Oliva. De barretjes en restaurantjes in het oude centrum ademen Spaanse zonvakantie en als je vanaf hier de natuur in wil, kan dat ook. Oliva ligt naast het Parque natural del Marja del Pego-Oliva, een groot moeras met rijstvelden. Paella kun je daar dan ook zeer goed eten.

Maar goed, de Vuelta. In Oliva gaat er dus gesprint worden. Nog nooit eerder kwam er een Vuelta-rit aan in het pittoreske plaatsje aan de kust. Toch opvallend, voor een parel aan de Costa met 25.000 inwoners.

Vrijdag 1 september, etappe 7: Utiel – Oliva (200 km)

Officieuze start: 12.50 uur

Officiële start: 12.57 uur

Finish: tussen 17.15 uur en 17.45 uur

Afstand: 200 kilometer

Favorieten

De renners krijgen vrijdag de kans om weer wat bij te komen, en dat is ook wel nodig na een loodzware en knotsgekke bergrit naar Javalambre. De klassementsrenners zullen de zevende etappe aanvatten als een halve snipperdag, maar voor de rappe mannen in het peloton is dit weer een uitgelezen kans om voor de zege te sprinten. De etappe is – zeker voor Spaanse begrippen – zo goed als vlak. Er staat zelfs geen officiële beklimming op het programma.

Op basis van de voorbije twee sprintritten, is er een duidelijke topfavoriet: Kaden Groves. De Australiër is niet alleen een van de snelste renners in deze Vuelta, maar kan ook nog eens beschikken over de beste sprinttrein. De Belgische formatie legt ook in deze Vuelta weer veel eieren in het mandje van zijn rappe man, en met succes. Groves snelde dinsdag in de vierde etappe naar Tarragona naar zijn eerste zege en wist een dag later in Burriana de opkomende Filippo Ganna van zich af te houden.

Met al twee ritzeges op zak, kan de Vuelta van Groves (en ook voor zijn ploeg Alpecin-Deceuninck) al niet meer stuk, maar de snelle Aussie zal ongetwijfeld willen profiteren van zijn uitstekende vorm. Je moet het ijzer immers smeden als het heet is. Vrijdag volgt er normaal gesproken weer een nieuwe sprintkans. Het is aan de ploeg om een (eventuele) vroege vlucht te controleren, en aan mannen als Samuel Gaze, Edward Planckaert en Robbe Ghys om Groves zo goed mogelijk te piloteren naar de sprint. “De sfeer is goed, dus waarom gaan we niet voor de derde zege?”, liet sprintaantrekker Ghys woensdag nog weten.

Juan Sebastián Molano (UAE Emirates) en Alberto Dainese (Team dsm-firmenich) zullen daar echter wel een stokje voor willen steken. In de eerste echte sprintersrit in Tarragona bleek Molano de voornaamste uitdager van Groves. De Colombiaan ging zijn sprint toen al van bijzonder ver aan, maar bleek net niet sterk genoeg om zijn inspanning ook vol te houden tot op de streep. In de daaropvolgende sprintetappe naar Burriana kon Molano door pech zijn kansen niet verdedigen, neemt hij vrijdag sportieve revanche? Dainese kwam voorlopig nog niet verder dan een vierde stek, maar is intrinsiek nog altijd wel een van de snelste mannen in deze Vuelta.

Een renner die misschien niet over de intrinsieke snelheid beschikt, maar zich wel uitstekend kan positioneren: Dries Van Gestel. De Belg van TotalEnergies, die bezig is aan de eerste grote ronde uit zijn carrière, stond voor deze Ronde van Spanje toch niet echt te boek als een sprinter. Toch liet Van Gestel zich in de laatste sprintritten al nadrukkelijk zien. In Tarragona werd hij vijfde, in Burriana zelfs derde. Zit er nog meer in het vat voor de 28-jarige coureur? Zijn landgenoot Edward Theuns, de sprinttroef van Lidl-Trek, was al derde in Tarragona en zesde in Burriana. Met de ervaren Theuns dienen we dus ook rekening te houden.

We zijn er nog niet qua Belgische kanshebbers op de overwinning, want wat doen we met de winstkansen van Milan Menten? De rappe man van Lotto Dstny wist zich in de eerste sprintclash uitstekend te plaatsen (vierde in Tarragona), maar kwam een dag later niet aan sprinten toe vanwege een val in de laatste kilometers. Dit was een tegenvaller voor de man die zijn debuut maakt in een grote ronde, maar gelukkig volgt er vrijdag – althans, dat verwachten we toch – weer een nieuwe kans. Mocht er onderweg iets gebeuren met Menten, dan kan zijn Australische ploeggenoot Jarrad Drizners (tiende in Burriana) ook de honneurs waarnemen.

Voor Marijn van den Berg is de Vuelta voorlopig een harde leerschool. De Nederlander van EF Education-EasyPost kwam in de eerste rit-in-lijn in Barcelona net iets te kort om de uiteindelijke ritwinnaar Andreas Kron te volgen, terwijl hij met niet al te veel plezier zal terugdenken aan de eerste twee sprintkansen. In Tarragona ging hij in kansrijke positie namelijk onderuit in een bocht en in Burriana kwam hij er gewoon niet aan te pas. Volgt er in Oliva wel een knalprestatie? Een nadeel: Van den Berg moet het toch meer hebben van een selectieve finale. Qua pure topsnelheid moet hij zijn meerdere erkennen in mannen als Groves en Molano.

Het is al meerdere keren aangehaald: in deze Vuelta a España stikt het niet van de topsprinters. En dan drukken we ons nog voorzichtig uit. Dit biedt echter wel kansen voor mannen van de tweede lijn, of voor Filippo Ganna! We kennen de Italiaanse tempobeul vooral als een uitmuntende tijdrijder, maar Ganna is ook zeker niet traag aan de streep. Wat heet, in Burriana bleek de renner van INEOS Grenadiers de voornaamste uitdager van Groves, en reed hij zeker geen tragere sprint dan zijn Australische collega. Kan Ganna vrijdag nog een keer verrassen en dit keer wel naar de zege sprinten? We sluiten het na woensdag zeker niet uit!

En verder? We mogen ook wel iets verwachten van de Fransman Hugo Page van Intermarché-Circus-Wanty, die in aanloop naar de Vuelta zijn eerste profzege wist te boeken in de Tour du Limousin. We noteren ook de naam van Lewis Askey. De snelle Brit van Groupama-FDJ was eerder deze week al achtste in Tarragona en vijfde in Burriana. Cofidis zal – nu Bryan Coquard is uitgevallen – met Davide Cimolai op een goede uitslag mikken, terwijl Andrea Vendrame de sprinter met dienst is bij AG2R Citroën. Iván García Cortina zal zich ongetwijfeld wel weer willen smijten namens Movistar.

Voor de volledigheid noemen we ook nog even Orluis Aulaur, David González (Caja Rural-Seguros RGA), Matevž Govekar (Bahrain Victorious), Hugo Hofstetter (Arkéa-Samsic), Felix Engelhardt (Jayco AlUla), Jesús Ezquerra (Burgos-BH) en Sean Flynn (EF Education-EasyPost).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Kaden Groves

*** Juan Sebastián Molano, Alberto Dainese

** Dries Van Gestel, Milan Menten, Edward Theuns

* Marijn van den Berg, Filippo Ganna, Lewis Askey, Hugo Page

Weer en TV

In startplaats Utiel is het droog en vrij warm met een gemiddelde temperatuur van zo’n 26 graden Celsius. Dit is ook een beetje het beeld van de gehele etappe. De renners koersen in droge en warme weersomstandigheden naar de finish. De wind komt in de finale vanuit zuidoostelijke richting aan windkracht drie.

De uitzendingen van de zevende etappe starten om 14.30 uur. Althans, bij Eurosport en Eurosport.nl/Discovery+/GCN+ toch. Bij Sporza, op VRT1, beginnen ze eraan om 15.50 uur. Voor meer informatie kun je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.