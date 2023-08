dinsdag 29 augustus 2023 om 19:12

Vuelta 2023: Voorbeschouwing etappe 5 naar Burriana – Twee op twee voor Groves?

De vijfde etappe van de Vuelta a España 2023 is bijna een kopie van de etappe van de dag ervoor. Een etappe met flink wat hoogtemeters, maar toch zullen meerdere rappe mannen kansen zien om te overleven en te sprinten voor de ritzege. Zeker Kaden Groves, die dinsdag nog op dominante wijze won. Wie stopt hem? WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

De vijfde etappe in de Vuelta lijkt in veel opzichten op de etappe van een dag eerder. De renners krijgen weer een vlakke finale met een heuvelachtige voorfinale voor de kiezen. Ook nu ligt de finish weer in een kustdorpje: Burriana.

De renners hebben zich dinsdagavond bijna tweehonderd kilometer verplaatst van Tarragona naar de provincie Valencia, waar het startschot wordt gelost in het mooie bergdorp Morella. Die plaats wordt omringd door vestingmuren en ligt bovenop een heuvel. Boven de stad torenen de oude ruïnes van het kasteel van Morella uit, iets waar de Spaanse regie ongetwijfeld veel aandacht aan zal besteden tijdens deze rit.

Na de start rijdt het peloton gedurende een kilometer of vijftig over een bergachtig plateau. Op de Ares dell Maestre rijden de renners even op een hoogte van 1.140 meter, maar daalt de weg geleidelijk naar Les Ureres en L’Alcora halverwege de etappe. Het peloton is dan inmiddels in de regio Valencia.

Vanaf Onda, als er nog 76 kilometer afgelegd moet worden, wordt de etappe interessant. Geleidelijk aan klimmen de renners naar de top van een beklimming van tweede categorie, de Collalbo de la Ibola (11,4 km aan 3,9%). Het stijgingspercentage van de klim vertekent een beetje, omdat de laatste kilometers van deze klim wel degelijk steil zijn. Er worden dan zelfs (even) percentages van boven de 10% aangetikt.

Na de klim is het echter nog meer dan vijftig kilometer naar de finish in Burriana. Opvallend genoeg ligt er een tussensprint op twaalf kilometer van de meet, waardoor er misschien in de slotfase nog wel iets interessants bij de klassementsrenners kan gebeuren. Wie steekt zijn handen in Burriana in de lucht?

Woensdag 30 augustus, etappe 5: Morella – Burriana (186,2 km)

Officieuze start: 12.50 uur

Officiële start: 13.10 uur

Finish: tussen 17.15 uur en 17.45 uur

Afstand: 186,2 kilometer

Favorieten

Het is duidelijk dat Kaden Groves de topfavoriet is voor de vijfde rit van de Vuelta. De Australiër won dinsdag de rit naar Tarragona op dominante wijze. Groves timede zijn sprint perfect en had schijnbaar nog wat over. Woensdag staat een gelijkaardige etappe op het menu en dus kijken we opnieuw naar de sprinter van Alpecin-Deceuninck. Scoort Groves twee op twee in Burriana?

Juan Sebastián Molano was de renner die het dichtste in de buurt van Groves kon komen. Meer zelfs, Molano leek even op weg te zijn naar de overwinning. De timing van de snelle man van UAE Emirates was echter minder goed dan Groves en zo moest hij vrede nemen met plaats twee. De Colombiaan toonde echter wel dat hij in vorm is én dat zijn ploeg in staat is om hem in een kansrijke positie te brengen.

De Belgen deden het ook goed in de eerste sprint in de Vuelta. Edward Theuns (Lidl-Trek) en Milan Menten (Lotto Dstny) werden respectievelijk derde en vierde. Zowel Theuns als Menten kwamen echt wel wat te kort, maar het was aan de andere kant ook wel een aparte finish. In een meer gecontroleerde sprint kunnen ze eventueel dichter bij de zege komen.

In Tarragona ontbraken er wel wat sprinters in de top-10. Zo kwamen Bryan Coquard en Alberto Dainese niet aan sprinten toe. Coquard kwam ten val, Dainese zat niet goed gepositioneerd en had de benen niet meer. De renners van Cofidis en Team dsm-firmenich behoren in principe wel tot de snelste mannen van deze Vuelta, dus zijn ze zeker weer een van de kanshebbers voor woensdag. Bij Coquard is het echter wel afwachten hoe hij zijn val verteert: de Fransman gaf achteraf aan dat hij vreest voor een breuk in zijn schouder.

Andere misschien verrassende namen in de top-10 waren Dries Van Gestel (5e, TotalEnergies), Orluis Aular (6e, Caja Rural-Seguros RGA), en Sean Flynn (9e, Team dsm-firmenich). De drie profiteerden van de ontregelde sprint en knalden zo naar een mooie ereplaats. In principe zijn er snellere mannen, maar ze verdienen het om genoemd te worden. Hetzelfde geldt voor Hugo Page(Intermarché-Circus-Wanty), Lewis Askey(Groupama-FDJ) en Andrea Vendrame (AG2R Citroën). Zij waren namen die we echter wat meer verwachtten.

En wat met Marijn van den Berg? De Nederlander kwam ongelukkig ten val in de etappe naar Tarragona en sprintte dus niet mee voor de zege. Van den Berg zat goed gepositioneerd en zou naar alle waarschijnlijkheid meegedaan hebben voor een plaats in de top-3. De snelle man van EF Education-EasyPost zal hongerig zijn om zich nu te tonen, al is het bij hem ook afwachten hoe hij zich voelt na de val.

Voor de volledigheid noemen we ook nog Hugo Hofstetter (Arkéa-Samsic), Iván García Cortina (Movistar), Felix Engelhardt (Jayco-AlUla) en Jesús Ezquerra (Burgos-BH). En waarom zou er niemand het proberen met een late uitval? Dan kijken we naar hardrijders als Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost) en Matteo Sobrero (Jayco-AlUla).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Kaden Groves

*** Juan Sebastián Molano, Alberto Dainese

** Marijn van den Berg, Milan Menten, Edward Theuns

* Bryan Coquard, Hugo Page, Orluis Aular, Lewis Askey

Weer en TV

Het zal een warme dag worden morgen voor de renners. Weeronline verwacht temperaturen rond de 25 graden Celsius. Het peloton mag de regenjasjes in de bus laten, want regenen zal het normaal niet doen. Ook de wind zal geen voorname rol spelen.

De uitzendingen van de vijfde etappe starten om 14.30 uur. Althans, bij Eurosport en Eurosport.nl/Discovery+/GCN+ toch. Bij Sporza, op VRT1, beginnen ze eraan om 15.50 uur. Voor meer informatie kun je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.