dinsdag 29 augustus 2023 om 19:10

Vuelta 2023: Valpartij met Bryan Coquard (die breuken vreest) ontregelt sprintvoorbereiding

Bryan Coquard kon in de vierde Vueltarit niet meesprinten. De snelle Fransman was het slachtoffer van een valpartij net voor de laatste vier kilometer van de rit, waarbij overigens veel Cofidis-volk was betrokken.

Na een geschiedenisloze Vuelta-rit, werd het peloton op vier kilometer van het einde toch opgeschrikt door een massale valpartij. Ook Wilco Kelderman (Jumbo-Visma), Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) en Kobe Goossens (Intermarché-Wanty-Gobert) leken zwaar geraakt.

Hoe groot de schade is, is op dit moment nog niet bekend. “Ik heb mijn schouderblad al eens gebroken, en ik vrees dat er ook nu wat schade is”, aldus Coquard achteraf bij Eurosport. Ik zal vanavond in het ziekenhuis doorbrengen voor enkele scans, het is niet zeker dat jullie me morgen terugzien.”

Chute de Bryan Coquard ! 😫 Terrible scénario pour le Français qui est tombé à 4km de l'arrivée et qui semble souffrir de la clavicule… #LaVuelta23 #LesRP pic.twitter.com/dV9j0X4VvD — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 29, 2023