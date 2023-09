Julian Dubbeld • zondag 10 september 2023 om 19:46

Vuelta 2023: Voorbeschouwing etappe 16 naar Bejes – Voor de explosieve springveren

Kort maar krachtig. Zo zou je de zestiende etappe van de Vuelta kunnen omschrijven. Deze overgangsrit voert de renners in slechts 120,5 kilometer van Liencres Playa naar Bejes, maar kent een explosief einde. Puncheurs opgelet! WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

Zowel de start- als de finishlocatie verwelkomen de Vuelta España deze editie voor het eerst. De rit brengt het peloton van het strand naar de bergen. Finishlocatie Bejes is namelijk gelegen in Picos de Europa, een bergketen in het Cantabrisch gebergte. Waar de renners aan het einde van de etappe de reuzen van komende ritten zien opdoemen, blijft hen het stevige klimwerk in de zestiende rit gespaard. Enkel de laatste vijf kilometers lopen namelijk noemenswaardig omhoog.

Vanuit het strand van Liencres koersen de renners door relatief vlak gebied in Cantabrië. Hierbij passeren zij steden als Torrelavega, Suances en Santillana del Mar. Terwijl de vlucht van de dag zich zal vormen, kunnen de renners genieten van de natuur die Cantabrië rijk is. Naarmate de rit vordert zal de nervositeit toch toenemen. In Bejes wacht namelijk een venijnige en explosieve finale. Deze muur van 4,8 kilometer loopt gemiddeld aan 8,8%, maar kent grotendeels steilere stroken.

Het lage gemiddelde komt voort uit een relatief vlakke tussenfase halverwege de slotklim. Daar kunnen de renners even op adem komen. Na deze adempauze loopt het parcours richting de finish enkel aan 14 à 15%.

Grote tijdsverschillen lijken hier na de rustdag niet in het verschiet te liggen, maar twee weken koersen kan gekke gevolgen hebben. Deze aankomst is in ieder geval een kolfje naar de hand van de explosieve klimgeiten. Of kan een sterke klassieke renner verrassen op deze loeizware ‘heuvel’?

Dinsdag 12 september, etappe 16: Linceres Playa – Bejes (120 km)

Officieuze start: 14.40 uur

Officiële start: 14.47 uur

Finish: tussen 17.15 uur en 17.45 uur

Afstand: 134 kilometer

Favorieten

Nu Jumbo-Visma de Vuelta a España stevig in zijn greep heeft, is het maar de vraag hoe vaak de andere klassementsrenners nog de kans krijgen om een etappe te winnen. Zijn ploegen als Movistar, UAE Emirates en Bahrain Victorious bereid om een hele dag op kop te buffelen voor een eventuele ritzege, om er dan achter te komen dat de kopmannen op het moment suprême niet in staat zijn om Sepp Kuss, Primož Roglič en/of Jonas Vingegaard te volgen?

Met andere woorden: we gaan er vanuit dat de renners die geen gevaar meer vormen voor de rode trui, dinsdag een vrijgeleide zullen krijgen op weg naar de finish. Een renner die we dan zeker in de gaten moeten houden, is Jesús Herrada. De Spanjaard van Cofidis heeft al een ritzege op zak – Herrada won namelijk etappe 11 naar La Laguna Negra – maar zijn honger is zeker nog niet gestild. De 33-jarige renner is overduidelijk in vorm en er liggen nog een paar mooie ritten in het verschiet.

Neem nu de zestiende etappe naar Bejes: die is op het lijf geschreven van Herrada. Een niet al te lastige aanloopfase, gevolgd door een relatief korte maar wel steile slotklim van goed vijf kilometer. Goed voor een inspanning van om en nabij de vijftien minuten, iets wat Herrada maar al te graag doet. De renner van Cofidis is met zijn explosiviteit een zeer gevaarlijke klant, beschikt over een vlijmscherpe sprint bergop, is een winnaar en koerst ook nog eens uitgekookt. Schrijf Herrada dus maar op voor de rit van dinsdag!

Om nog even terug te komen op de overwinning van Herrada: de Spanjaard rekende toen in een sprint af met Romain Grégoire en Andreas Kron. Twee renners die we ongetwijfeld ook weer zullen tegenkomen in de zestiende etappe. De Fransman van Groupama-FDJ en de Deen van Lotto Dstny zullen zeker proberen mee te schuiven in de vroege vlucht, om dan vervolgens een gooi te doen naar de zege. De finale is namelijk geknipt voor deze explosieve puncheurs. Toptalent Grégoire is nog op zoek naar zijn eerste Vuelta-zege, Kron won natuurlijk al de rit over de Montjuïc in Barcelona. Volgt er een tweede zege voor Kron en Lotto Dstny?

Lennard Kämna stond, net als Kron, al eens op het hoogste schavotje in deze Vuelta a España. De 27-jarige Duitse rittenkaper van BORA-hansgrohe won vanuit een vlucht met verve de negende etappe naar Collado de la Cruz de Caravaca, al raakte zijn zege wel een beetje ondergesneeuwd door wat er zich in de achtergrond allemaal afspeelde in de strijd om het algemeen klassement. Het zal Kämna worst wezen. De allrounder wist die dag de trilogie (ritzeges in alle drie de grote rondes) te voltooien, maar zal zeker nog niet op zijn lauweren rusten. Zo was hij zondag al dicht bij zijn tweede zege, maar bleek Rui Costa in Lekunberri net iets te snel in de sprint.

Kämna en Kron kunnen al tevreden terugkijken op hun Vuelta, Romain Bardet is nog op zoek naar zijn overwinning. De Franse klimmer heeft het deze ronde al wel meerdere keren geprobeerd, werd ook derde in de rit naar Javalambre en tweede in Larra-Belagua, maar staat nog met lege handen. Staan de wielersterren dinsdag wel goed voor de ervaren renner van Team dsm-firmenich? Bardet vormt met de jonge Brit Max Poole misschien wel een gevaarlijke tandem. De 20-jarige Poole kwam er in de eerste week niet aan te pas, maar begint wel steeds beter te rijden. Zo werd hij in de loodzware bergrit naar de Col du Tourmalet 23ste. Dat belooft!

Een renner die we ook al enkele keren in de aanval zagen, is Oier Lazkano. De Spaanse kampioen van Movistar kwam alleen nog niet in de buurt van een ritzege, maar maakte bijvoorbeeld wel een goede indruk in de lastige rit naar Xorret de Catí. Misschien is de rit naar Bejes wel iets voor de man die in de voorbije Dwars door Vlaanderen zijn doorbraak beleefde. Lazkano is misschien niet die pure klimmer, maar beschikt wel over een enorme motor en heeft bovendien een neusje voor de juiste ontsnapping. Ook heeft hij na een lastige finale nog een goede sprint in de benen. Dat zagen we in de voorbije Ronde van Burgos.

Mocht er een ontsnapping wegrijden en wegblijven op weg naar de finish, is het tevens uitkijken naar een man als Santiago Buitrago. De Colombiaan staat inmiddels op ruim tien minuten in het klassement en is dan ook niet meteen een gevaar voor de mannen van Jumbo-Visma. De coureur van Bahrain Victorious kan met zijn klim- en punchvermogen wel uit de voeten op de steile slotklim naar Bejes. In Lekunberri was hij al derde. Groupama-FDJ rekent zoals eerder aangegeven op Romain Grégoire, maar onderschat ook Michael Storer niet. De Australische klimmer was de laatste bergritten goed op dreef en is vanuit een vlucht altijd gevaarlijk en capabel om te winnen.

Dan over naar Remco Evenepoel, die een Vuelta van uitersten kent. Er was die complete off-day op weg naar de Col du Tourmalet, waardoor hij geen factor meer is in het algemeen klassement, maar een dag na zijn teloorgang wist hij zich op grootse wijze te revancheren in de tweede Pyreneeënrit naar Larra-Belagua. Met een tweede ritzege wist hij zijn jour sans een klein beetje door te spoelen, al zal hij nog altijd balen van het feit dat hij inmiddels niet meer meedoet om de eindzege. Evenepoel heeft dus al laten zien dat hij de knop kan omdraaien, en op jacht kan gaan naar dagzeges.

Zien we hem dinsdag weer in de aanval? Of spaart hij zijn krachten voor de Angliru-rit? Evenepoel had na de vijftiende etappe een duidelijke boodschap. “Dinsdag ga ik me sowieso laten uitlopen. Dan is de slotklim de enige gecategoriseerde helling. Ik sta vrij veel punten voor, dus neem ik twee goede rustdagen met veel tijdverlies. Om dan in de twee zware bergritten te proberen meeglippen”, citeert Sporza.

Er zijn meer kapers op de kust, mocht er een omvangrijke groep wegrijden in de openingsfase. Dan denken we aan Lenny Martinez (Groupama-FDJ), Mattia Cattaneo, Jan Hirt (Soudal Quick-Step), Damiano Caruso, Wout Poels (Bahrain Victorious), Cristian Rodríguez (Arkéa-Samsic), Juan Pedro López, Kenny Elissonde (Lidl-Trek), Geraint Thomas, Egan Bernal (INEOS Grenadiers), Sergio Higuita, Emanuel Buchmann (BORA-hansgrohe), Jonathan Caicedo (EF Education-EasyPost), Matteo Sobrero (Jayco AlUla), Einer Rubio (Movistar), Lennert Van Eetvelt, Sylvain Moniquet (Lotto Dstny) en – last but not least – Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty).

We gaan in deze voorbeschouwing dus uit van een vluchtersscenario, maar spektakel tussen de klassementsrenners zullen we sowieso krijgen in de laatste kilometers. De klim naar Bejes lijkt op het lijf geschreven van een explosieve klimmer als Primož Roglič, al kunnen renners als Sepp Kuss, Jonas Vingegaard, Enric Mas en Juan Ayuso hier ook wel mee overweg. Grote tijdsverschillen verwachten we nu niet meteen, maar een slecht moment op een van de steile stroken en de verschillen kunnen toch aardig oplopen.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Jesús Herrada

*** Romain Grégoire, Andreas Kron

** Romain Bardet, Einer Rubio, Lennert Van Eetvelt

* Lennard Kämna, Michael Storer, Oier Lazkano, Santiago Buitrago

Weer en TV

De voorbije dagen konden de renners niet klagen over het weer, maar dinsdag lijkt het toch flink te gaan regenen op weg naar Bejes. Dit kan bij momenten zelfs gepaard gaan met onweer. De temperatuur schommelt in de middaguren rond de twintig graden Celsius. De wind zal verder geen rol van betekenis spelen.

De zestiende etappe is dinsdag – vanaf 14.15 uur – natuurlijk weer live te volgen via de online kanalen van Eurosport.nl, Discovery+ en GCN+. Ook Eurosport 1 is er vanaf 14.15 uur live bij. De uitzending op Sporza start om 15.40 uur. Voor meer informatie kun je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.