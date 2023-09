zondag 3 september 2023 om 16:46

Vuelta 2023: Tijden worden 2 kilometer voor finish opgenomen door modder op slotklim

Voor de tweede keer in deze Vuelta a España worden de klassementstijden ruim voor de finish opgenomen. Dit keer zijn modderstromen op de slotklim naar Cruz de Caravaca de reden daarvan. Op 2 kilometer van de finish worden de tijden opgenomen. De ritzege gaat wel naar degene die als eerste over de meet komt.

Dat nieuws heeft de organisatie op slechts 20 kilometer van de finish gedeeld met alle teams via Radio Tour. Dat duidt erop dat de organisatie ook overvallen is door de situaties aan de meet. Er is nog met man en macht geprobeerd om de slotklim moddervrij te krijgen, maar dat is niet gelukt. Daarop heeft de Vuelta-organisatie beoordeeld dat de finaleklim niet veilig genoeg is om er op het scherpst van de snede te strijden om de ritwinst.

De Alto Caravaca de la Cruz (8,2 km aan 5,5%) wordt nog wel voor een groot deel verreden. Op 2 kilometer van de finish – na stroken van 17% en 20% – ligt al een top, waar de tijden dus worden opgenomen. Dat is 50 meter voor de boog van de 2 kilometer. Daarna volgt nog een korte afdaling en opnieuw een steile strook tot aan de finish.

Daarnaast zijn er aan de streep ook geen bonificatieseconden meer te verdienen.