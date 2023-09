donderdag 14 september 2023 om 18:30

Vuelta 2023: Verschillen tussen favorieten na de laatste bergrit – Kuss loopt uit met Madrid in zicht

Jumbo-Visma heeft definitief de kaart van Sepp Kuss getrokken in het algemeen klassement van de Vuelta a España. Die conclusie mag getrokken worden na etappe 18 naar La Cruz de Linares. De Amerikaan kreeg veel hulp van zijn ploegmaats Jonas Vingegaard, die uitbolde en wat tijd verloor, en Primož Roglič.

Kuss kwam in de bergrit naar La Cruz de Linares als tiende over de finish, op ruim negen minuten van ritwinnaar Remco Evenepoel. Dat gebeurde in een elitegroep met Juan Ayuso, Enric Mas en Roglič. Mikel Landa verloor wat seconden en Vingegaard kwam negen seconden na Kuss over de finish. De top-6 bleef daardoor redelijk dicht bij elkaar.

Verschillen tussen de klassementsrenners na etappe 18

1. Sepp Kuss (Jumbo-Visma) in 65u31m27s

2. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) op 17s

3. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) op 1m08s

4. Juan Ayuso (UAE Emirates) op 4m0s

5. Mikel Landa (Bahrain Victorious) op 4m19s

6. Enric Mas (Movistar) op 4m30s

7. Cian Uijtdebroeks (BORA-hansgrohe) op 7m37s

8. Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe) op 8m35s

9. Joao Almeida (UAE Emirates) op 10m20s

10. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) op 12m20s

11. Steff Cras (TotalEnergies) op 13m41s

12. Cristián Rodríguez (Arkéa-Samsic) op 21m50s

13. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) op 27m53s