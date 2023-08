donderdag 31 augustus 2023 om 18:10

Vuelta 2023: Verschillen tussen de favorieten na etappe 6 – Jumbo-Visma grijpt de macht

In de tweede bergetappe van de Vuelta a España heeft Jumbo-Visma het heft in handen genomen. De Nederlandse ploeg won de etappe met Sepp Kuss en deed goede zaken met kopmannen Primoz Roglic en Jonas Vingegaard. WielerFlits zet de belangrijkste verschillen in het algemeen klassement op een rij.

Verschillen tussen de klassementsrenners na etappe 6 van de Vuelta a España

1. Lenny Martinez (Groupama-FDJ) in 21u40m35s

2. Sepp Kuss (Jumbo-Visma) op 8s

3. Marc Soler (UAE Emirates) op 51s

6. Mikel Landa (Bahrain Victorious) op 1m58s

9. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) op 2m47s

10. Enric Mas (Movistar) op 2m50s

11. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) op 2m52s

12. Primož Roglič (Jumbo-Visma) 2m58s

13. Hugh Carthy (EF Education-EasyPost) op 3m3s

14. Juan Ayuso (UAE Emirates) op 3m6s

15. Cian Uijtdebroeks (BORA-hansgrohe) op 3m8s

16. João Almeida (UAE Emirates) op 3m17s

17. Einer Rubio (Movistar) op 3m22s

18. Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe) op 3m36s

19. Juan Pedro López (Lidl-Trek) op 3m38s

20. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) op 3m58s

23. Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) op 4m57s

24. Thymen Arensman (INEOS Grenadiers) op 5m10s

25. Romain Bardet (Team dsm-firmenich) op 6m