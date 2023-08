Julian Dubbeld • donderdag 31 augustus 2023 om 17:21

Vuelta 2023: Kuss wint bergrit, Roglic en Vingegaard delen dreun uit aan Evenepoel

Sepp Kuss heeft de zesde rit in de Vuelta gewonnen. De coureur van Jumbo-Visma bleek op de slotklim de beste van een kopgroep met maar liefst 42 renners die al vroeg in de rit was weggereden. De Amerikaan bleef Lenny Martinez voor, die wel de rode leiderstrui greep. Primoz Roglic en Jonas Vingegaard deelden een dreun uit aan Remco Evenepoel.



De zesde etappe in de Vuelta a España beloofde een spectaculaire rit te worden naar de sterrenwacht van Javalambre. De Pico del Buitre, zoals de klim heet, leek op een soort Spaanse Planche des Belles Filles. Naarmate de klim vorderde, werd de Pico del Buitre steiler en steiler. In de laatste kilometers kwam het wegdek nauwelijks nog onder de tien procent.

Het peloton besloot echter niet tot de laatste kilometers van de slotklim te wachten en maakte er een attractieve dag koersen van. In het eerste speelde zich tussen de renners een gevecht af om in de vlucht van de dag te geraken. Wout Poels, Andres Camargo, Thomas De Gendt en Rui Costa toonden zich zeer gretig, maar na zestig kilometer was er nog altijd geen kopgroep.

Met nog 116 kilometer te gaan was het dan eindelijk raak en reden Sylvain Moniquet, Jefferson Cepeda, Javier Romo, Paul Ourselin, Jésus Herrada en Oier Lazkano weg uit het peloton. De zes vooraan kregen daarna nog gezelschap van liefst 36 (!) renners, waardoor zich een kopgroep vormde met 42 coureurs.

Kuss, Martinez en Soler de gevaarlijke namen

Onder de 42 renners vooraan een aantal gevaarlijke renners voor het klassement: Lenny Martinez, Marc Soler, Sepp Kuss, Wout Poels en David de la Cruz. Verder zat Jumbo-Visma naast Kuss ook met Jan Tratnik, Attila Valter en Dylan van Baarle mee in de megakopgroep, die op een gegeven moment zelfs zeven minuten voor het peloton uitreed.

Soudal Quick-Step en Evenepoel raakten echter niet in paniek, ondanks het verlies van Andrea Bagioli halverwege de etappe. Met Louis Vervaeke en Mattia Cattaneo had het team twee coureurs meezitten vooraan, waardoor ze het vuile werk in het peloton door Movistar en INEOS Grenadiers konden laten opknappen. In aanloop naar de Pico del Buitre daalde de voorsprong van de omvangrijke kopgroep. Aan de voet van de klim was het gat nog ‘maar’ 3 minuten en 45 seconden.

Spektakel op de slotklim, Evenepoel verliest meer dan halve minuut

Op de Pico del Buitre hielden de kopgroep en de klassementsrenners lang de kaarten tegen de borst. Pas op 4,2 kilometer van de meet konden we een eerste aanval noteren in de kopgroep. Einer Rubio probeerde het op een van de eerste steile stroken en reed meteen een voorsprong van 25 seconden, maar werd uiteindelijk gecounterd door Kuss, Bardet en Martinez. In de laatste kilometers zou van hen Kuss de sterkste blijken. De Amerikaan kwam een aantal seconden tekort om te voorkomen dat Martinez de rode leiderstrui zou grijpen.

Bij de klassementsrenners zou de rit op vier kilometer van de finish een verrassende wending krijgen. Na een aanval van Primoz Roglic zakte Evenepoel erdoor. De Sloveen zou even later nog gezelschap krijgen van Vingegaard en samen zouden ze de Belg op 31 seconden rijden. Juan Ayuso en Cian Uijtdebroeks zouden na Roglic en Vingegaard de beste klassementsrenners blijken.