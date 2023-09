zondag 3 september 2023 om 15:04

Vuelta 2023: Modder teistert laatste kilometer op slotklim

Er lijkt maar geen einde te komen aan de onverwachte taferelen in deze Vuelta a España. Een ploegentijdrit in het donker, intens veel regen, mensen die olie op het parcours wilden gooien en nu.. modder in de laatste kilometer van etappe negen.

Kristof Meul, reporter van Sporza, deelt op sociale media beelden van de laatste honderden meters van de Alto Caravaca da la Cruz. Op die beelden is te zien dat er bijzonder veel modder op het parcours ligt. Ook hangt er heel wat mist boven de slotbeklimming. Dat belooft.