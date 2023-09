donderdag 14 september 2023 om 15:42

Vuelta 2023: Remco Evenepoel verzekert zich van bergtrui

Remco Evenepoel heeft de blauwe bollentrui binnen. Mits hij Madrid haalt, kan de eindzege in het bergklassement van de Ronde van Spanje hem niet meer ontgaan. De Belg verzekerde zich van de winst door in het eerste deel van de achttiende etappe nog de nodige punten te rapen.

Evenepoel begon de dag met 91 bergpunten. Hij had daarmee een voorsprong van 40 punten op Jonas Vingegaard, die met 51 punten tweede stond in het klassement. De Deen vormde zo nog een bedreiging voor de Belg. Evenepoel kwam echter als eerste boven op de Alto de las Estacas (tweede categorie) en de Puerto de San Lorenzo (eerste categorie), wat hem nog eens 15 punten opleverde. Hij zette zijn (voorlopige) totaal zo op 106 punten.

De voorsprong van Evenepoel op naaste belager Vingegaard is nu dus opgelopen tot 55 punten. In het restant van de ronde zijn nog maximaal 53 punten te verdienen. 23 punten in het laatste deel van de achttiende etappe, 30 in twintigste etappe naar Guadarrama.