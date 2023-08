vrijdag 25 augustus 2023 om 15:35

Vuelta 2023: Starttijden ploegentijdrit in Barcelona – Favorieten starten kort na elkaar

Zaterdag is het tijd voor de Gran Salida van de Vuelta a España! Op het programma staat een ploegentijdrit van bijna 15 kilometer in de Catalaanse hoofdstad Barcelona. Het betreft een avondrit, want de eerste ploeg vertrekt pas om 18.55 uur. Titelverdediger Remco Evenepoel en zijn ploegmaats van Soudal Quick-Step gaan als laatsten van start om 20.19 uur, terwijl Jumbo-Visma om 20.07 uur vertrekt. WielerFlits zet alle starttijden op een rij.

Tussen het startschot van alle ploegen zit een interval van vier minuten. De organisatie verwacht dat de teams ongeveer 15 à 16 minuten over de ploegentijdrit doen. De eerste die ploeg die in actie komt is Caja Rural-Seguros RGA. Het Spaanse team bijt de spits af om 18.55 uur. De ploegen van de grote favorieten voor het klassement starten allemaal op het einde, kort na elkaar.

Starttijden ploegentijdrit Vuelta 2023

18.55 uur – Caja Rural-Seguros RGA

18.59 uur – Team dsm-firmenich

19.03 uur – Lidl-Trek

19.07 uur – Cofidis

19.11 uur – Burgos BH

19.15 uur – TotalEnergies

19.19 uur – Arkéa-Samsic

19.23 uur – Intermarché-Circus-Wanty

19.27 uur – Lotto Dstny

19.31 uur – Bahrain Victorious

19.35 uur – EF Education-EasyPost

19.39 uur – Alpecin-Deceuninck

19.43 uur – Jayco AlUla

19.47 uur – Groupama-FDJ

19.51 uur – BORA-hansgrohe

19.55 uur – INEOS Grenadiers

19.59 uur – AG2R Citroën

20.03 uur – Astana Qazaqstan

20.07 uur – Jumbo-Visma

20.11 uur – UAE Emirates

20.15 uur – Movistar

20.19 uur – Soudal Quick-Step