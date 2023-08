dinsdag 29 augustus 2023 om 18:55

Vuelta 2023: Remco Evenepoel passeert met 22ste leiderstrui Tadej Pogacar

Remco Evenepoel kende vandaag geen problemen met het verdedigen van de leiderstrui in de Vuelta a España, en zorgde zo toch weer voor een leuke voetnoot in de wielergeschiedenis. De Belg van Soudal Quick-Step heeft in zijn nog jonge carrière nu vaker een leiderstrui gedragen in een grote ronde dan…Tadej Pogacar.

Evenepoel mocht vorig jaar in de Vuelta a España voor het eerst een leiderstrui aantrekken in een drieweekse rittenkoers. De Belg droeg in die bewuste Ronde van Spanje maar liefst zestien dagen de rode trui en zou zich ook tot eindwinnaar kronen.

Dit jaar volgden er (in de Giro) ook nog vier dagen in de roze trui en inmiddels is Evenepoel in de huidige Vuelta ook weer in het bezit van de leiderstrui.

Evenepoel doet zo beter dan niemand minder dan Tadej Pogacar. De Sloveen droeg in de Tour de France al 21 keer de gele trui, maar de laatste keer was wel in de Tour van 2022.