dinsdag 29 augustus 2023 om 20:17

Vuelta 2023: Ook geen breuken vastgesteld bij Kobe Goossens

Net als Santiago Buitrago en Wilco Kelderman, lijkt ook klimmer Kobe Goossens de valpartij in de vierde Vuelta-etappe op zo’n vier kilometer van het einde goed verteerd te hebben. Dat laat zijn ploeg Intermarché-Wanty-Gobert weten via X.

Goossens was betrokken bij de valpartij, waarbij ook Wilco Kelderman (Jumbo-Visma), Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) en Bryan Coquard (Cofidis) stevig toegetakeld werden. De twee eerstgenoemden gaven inmiddels aan dat de schade meevalt, Coquard vreest dan weer een breuk.

Goossens heeft volgens zijn ploeg geen breuken opgelopen bij de valpartij. De Leuvenaar was bovendien goed bezig: in de chaotische Barcelona-etappe die gewonnen werd door Andreas Kron, kwam hij als tiende over de eindstreep.

Kobe Goossens crashed in the final of #LaVuelta23 stage 4 but thankfully, he finished the stage & scans showed no fracture 🍀

📸 @cyclingmedia_ag pic.twitter.com/aUQ8OTzEmk

— Intermarché-Circus-Wanty (@IntermarcheCW) August 29, 2023