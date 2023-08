dinsdag 29 augustus 2023 om 19:26

Vuelta 2023: Buitrago lijkt met schrik vrij te komen na val, Colombiaan verliest wel tijd

Santiago Buitrago, de klassementskopman van Bahrain Victorous, zal niet met veel plezier terugkijken op de finale van de vierde etappe van de Vuelta a España. De Colombiaanse klimmer was op goed vijf kilometer van het einde betrokken bij een valpartij. Buitrago verloor zo veel tijd, maar de fysieke schade lijkt mee te vallen.

De vierde etappe van de Vuelta a España kreeg nog een vervelend staartje, aangezien het peloton met nog goed vijf kilometer te fietsen werd opgeschrikt door een valpartij. Bryan Coquard (Cofidis), Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Kobe Goossens (Intermarché-Circus-Wanty) en Wilco Kelderman (Jumbo-Visma) gingen buiten de veilige zone van de laatste drie kilometer onderuit en leken het zwaarst geraakt.

Buitrago bleef vrij lang op de grond liggen, maar kroop uiteindelijk wel weer op zijn fiets en deed nog zijn best om de schade zoveel mogelijk te beperken. De 23-jarige coureur kwam uiteindelijk als 137ste over de streep in Tarragona, in het gezelschap van zijn eveneens gevallen ploeggenoot Matevž Govekar, op 2:22 van ritwinnaar Kaden Groves.

De klassementsambities van Buitrago krijgen zo een flinke knauw – de Colombiaan stond voor aanvang van de vierde etappe achtste in het algemeen klassement – maar de fysieke schade lijkt op het eerste gezicht mee te vallen.

🇪🇸 #LaVuelta23

💥 TBV riders @SantiagoBS26, @kamilgradek and @MatevzGovekar were caught up in a crash with 4km to go.

💪 Happily, they could return on the bike and finish stage 4 @lavuelta, although our leader lost time in GC.#RideAsOne

📸 @SprintCycling pic.twitter.com/CAsqvisATD

— Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) August 29, 2023