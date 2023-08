zondag 27 augustus 2023 om 11:13

Vuelta 2023: Onverantwoord? Hevige regenval zorgt voor hachelijke situatie

De weergoden waren de renners zaterdag al niet gunstig gezind tijdens de inleidende ploegentijdrit van de Vuelta a España, maar ook vandaag valt de regen weer met bakken uit de hemel. Dit zorgt voor een hachelijke situatie bij de start in Mataró.

Laura Meseguer, wielerjournaliste bij Eurosport, heeft op X een video geüpload waarop een hevig kolkende rivier te zien is. De renners rijden in de eerste geneutraliseerde kilometers langs deze rivier, al moeten we ons de vraag stellen of dit eigenlijk wel verantwoord is…

The street after this bridge is part of the neutralised road of today’s second stage. We are four hours from the start of the race. #LaVuelta23 pic.twitter.com/2LtOgsWw5r — Laura Meseguer (@Laura_Meseguer) August 27, 2023

De renners trekken vandaag over een afstand van iets meer dan 180 kilometer van Mataró naar Barcelona. De uitgetekende finale in de stad is behoorlijk technisch, explosief en daardoor verraderlijk, met de beklimming van Montjuïc (2,5 kilometer aan 4,5%) als de absolute scherprechter.

Volgens Geraint Thomas, een van de favorieten voor de eindzege in de Spaanse ronde, is er een reële kans dat de organisatie zal ingrijpen. “Ik hoop dat de organisatie luistert, want sommige afdalingen zijn anders echt levensgevaarlijk. Het zou in elk geval de meest veilige optie zijn. Ik denk eigenlijk dat elke klassementsrenner er zo over denkt”, laat hij weten in zijn podcast Watts Occuring.