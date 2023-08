zondag 27 augustus 2023 om 10:17

Vuelta 2023: Geraint Thomas pleit voor eerdere tijdsopname in finale tweede etappe

Over de inleidende ploegentijdrit van de Vuelta a España is het laatste woord nog niet gezegd, maar de koers gaat door. Vandaag staat er een verraderlijke etappe op het programma naar Barcelona, met een technische finale. Geraint Thomas houdt zijn hart vast en pleit in zijn podcast Watts Occurring dan ook voor een eerdere tijdsopname.

Ook op dag twee van de Vuelta a España zijn de weergoden de renners niet echt gunstig gezind, en kan het in de finale wel eens gaan regenen. De renners trekken vandaag over een afstand van iets meer dan 180 kilometer van Mataró naar Barcelona. De uitgetekende finale in de stad is behoorlijk technisch, explosief en daardoor verraderlijk, met de beklimming van Montjuïc (2,5 kilometer aan 4,5%) als de absolute scherprechter.

‘Levensgevaarlijke’ afdalingen

Volgens Thomas, een van de favorieten voor de eindzege in de Spaanse ronde, is er een reële kans dat de organisatie zal ingrijpen. De tijden worden normaal altijd opgenomen op drie kilometer van de finish. “Maar ze worden bij slecht weer al op zo’n zes á zeven kilometer van de meet opgemaakt, vlak voordat we aan de plaatselijke lus beginnen. Ik hoop dat de organisatie luistert, want sommige afdalingen zijn anders echt levensgevaarlijk.”

“Het zou in elk geval de meest veilige optie zijn”, is Thomas van mening. De Brit heeft ook gesproken met zijn concurrent en collega Remco Evenepoel en de Belg is eenzelfde mening toegedaan. “Ik heb er met hem over gepraat en hij staat er precies hetzelfde in. Op een bepaald moment de tijden opnemen, is gewoon de beste oplossing. Ik denk eigenlijk dat elke klassementsrenner er zo over denkt.”