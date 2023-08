zondag 27 augustus 2023 om 18:15

Vuelta 2023: Onduidelijkheid over bonificaties, jury zoekt naar fans met videobeelden

Er is veel onduidelijkheid over de bonificaties in de tweede etappe van de Vuelta a España. De organisatie en de jury besloten de klassementstijden op te nemen op 9 kilometer van de finish vanwege het slechte weer en de technische finale, maar de bonificaties op de Montjuïc werden desondanks wel uitgedeeld. Op sociale media duiken beelden op van een jurycommissaris die op dat punt fans vraagt naar beelden van die passage.

Mogelijk stond er geen officiële tijdswaarneming op de top van de Montjuïc. De passage van de renners op dat punt was wel van belang, omdat er 6, 4 en 2 seconden te verdienen waren. Uiteindelijk werd duidelijk dat Andreas Kron (6), Romain Grégoire (4) en Marijn van den Berg (2) er de boni’s pakten.

Confusión para conocer el orden de paso en el punto bonificado. El comisario de carrera pregunta a aficionados si han grabado la llegada de los ciclistas. #LaVuelta23 pic.twitter.com/CMca3ASPJy — Raúl Banqueri (@raulbanqueri) August 27, 2023

Veel onduidelijkheid over rode trui

Ook de strijd om de rode trui was erg interessant, maar het duurde lang voordat de organisatie definitief Andrea Piccolo tot nieuwe klassementsleider uitriep. Er was wat onduidelijkheid over de voorsprong die hij had op het peloton op 9 kilometer van de finish.

De Italiaan van EF Education-EasyPost wist kort na de finish nog niet of hij nu de leider was of niet. “Ook wij weten nog niets”, zei hij tegen Eurosport. “Misschien heb ik het rood gepakt. Dat zou ongelooflijk zijn. Het was een heel zware dag in de regen, maar ik heb alles gegeven. De laatste 9 kilometer was geneutraliseerd, dus daar lag de finish voor mij.”

“We wilden mee in de ontsnapping, omdat we hadden maar 6 seconden achter het rood stonden”, doelt Piccolo op de achterstand na de ploegentijdrit. “Daarom moesten we iets proberen. In de finale gingen we voor Marijn van den Berg, maar we gingen ook voor ontsnapping.”