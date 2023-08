Nick Doup • zondag 27 augustus 2023 om 18:19

Vuelta 2023: Solozege Andreas Kron in incidentrijke rit naar Barcelona, Andrea Piccolo leider

Een incidentrijke tweede etappe van de Vuelta a España 2023 is zondag gewonnen door Andreas Kron. Na een kletsnatte etappe, met veel valpartijen en in de finale de beklimming van de Montjuïc, was de Deen van Lotto Dstny de beste op een oplopende aankomst in Barcelona. In het algemeen klassement is er ook een nieuwe leider: Lorenzo Milesi kwam ten val en moest zijn trui afstaan aan Andrea Piccolo (EF Education-EasyPost).

Alsof de ploegentijdrit nog niet voor genoeg opschudding had gezorgd, was ook de tweede etappe niet onbesproken. De slechte weersomstandigheden en de smalle en technische finale baarden de renners zorgen. Na veel discussie werd besloten om de klassementstijden op 9 kilometer van de finish al op te nemen, voor het opdraaien van het lokale parcours met de Montjuïc (2,5 km aan 4,5%), een afdaling en oplopende finishstrook in Barcelona.

Desondanks bleven de bonificatiesprint op de Montjuïc (6, 4 en 2 seconden) en de bonificaties aan de finish (10, 6 en 4 seconden) wel gehandhaafd.

Jetse Bol schuift mee in de vlucht

In regenachtige omstandigheden ontstond de kopgroep van de dag in meerdere schuifjes. Matteo Sobrero (Jayco-AlUla), Andrea Piccolo (EF Education-EasyPost), Javier Romo (Astana Qazaqstan) en Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA) vonden elkaar al snel, waarna alleen Jetse Bol (Burgos-BH) nog de sprong kon maken. De Nederlander voorkwam dat hij in de chasse patate belandde na een achtervolging van ongeveer 15 kilometer.

De koplopers pakten meer dan drie minuten op het peloton en streden op de eerste twee klimmetjes om de eerste bergtrui. Romo pakte de eerste punten, maar Sobrero won op de Coll d’Estenalles van tweede categorie en verzekerde zich zo van de witte trui met blauwe bollen. Een lekke band voor Remco Evenepoel zorgde ervoor dat hij een minuut achterstand opliep, maar zijn ploegmaats brachten hem rustig terug in het peloton.

Chaos troef op spekgladde wegen

In het peloton was de controle vooral in handen van Team dsm-firmenich, dat na de verrassende zege in de ploegentijdrit de rode trui in handen had met Lorenzo Milesi. Pech was er ook voor de ploeg, want Oscar Onley gaf in de voorfinale op. In die fase brak de kopgroep in tweeën, want Bol en Nicolau verloren de aansluiting bij Sobrero, Piccolo en Romo.

Bij de coureur van Jayco AlUla ging niet veel later het lichtje uit, waardoor twee koplopers overbleven. Piccolo en Romo hadden 20 kilometer voor de meet nog altijd een minuut voorsprong op een nerveus peloton. Wat heet, op de spekgladde wegen was het een casino. Primoz Roglic viel op een rotonde en zijn weg, in tegenstelling tot de eerder gevallen Onley, kon vervolgen. Ook Santiago Buitrago lag bij een crash, evenals rode trui Milesi. De klassementsleider had veel pijn en ging zijn leiderstrui kwijtraken.

Na de valpartij van Roglic probeerde Jumbo-Visma nog het peloton te manen tot rust, maar die waarschuwing was aan dovemansoren gericht. Vooral Team dsm-firmenich en Alpecin-Deceuninck reden op kop om de koplopers terug te pakken. Dat moest gebeuren voor het 9 kilometer-punt, omdat daar de tijden al opgenomen werden. Als Piccolo daar met voorsprong passeerde, had hij een goede kans op de nieuwe leiderstrui.

Piccolo virtueel aan de leiding, kleine groep gaat voor ritzege

Even kwam het peloton tot op 35 seconden van Piccolo en Romo, maar de twee vluchters liepen vervolgens ook weer uit naar de 50 seconden. Uiteindelijk kwamen zij met 18 seconden voorsprong voorbij het 9 kilometer-punt, waardoor Piccolo virtueel met 12 seconden voorsprong de leiding overnam in het klassement. Niet lang daarna werden Piccolo en Romo ingerekend door het voorste deel van peloton, dat ging strijden om de ritzege op de Montjuïc en de laatste oplopende lijn in Barcelona.

Een groot deel van het peloton, waaronder Remco Evenepoel, hield demonstratief de benen stil op de voorloper van de Montjuïc. Zij lieten een dertigtal renners wegrijden. Op Montjuïc probeerden Lidl-Trek, Cofidis en Lotto Dstny de koers hard te maken. Andreas Kron kwam met een kleine voorsprong over de top en dook als eerste de afdaling in.

Andreas Kron wint en eert Tijl De Decker

De Deen van Lotto Dstny begon met een kleine voorgift op een groepje van vier aan de oplopende slotkilometer. Daar was de samenwerking niet goed, waardoor Kron solo naar de overwinning kon rijden. Met twee handen wees hij naar de hemel, ter ere van de deze week overleden Tijl De Decker.

Zeven seconden later sprintte Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) naar de tweede plaats en Andrea Vendrame (AG2R Citroën) naar de derde plaats. Lennert Van Eetvelt kwam als achtste over de meet en Marijn van den Berg was de eerste Nederlander in de uitslag op de negende plaats. Kobe Goossens was tiende en zorgde zo voor nog een Belg in de top-10 van de daguitslag.

Piccolo in de leiderstrui

Het peloton met de grote favorieten nam geen risico in de finale en kwam ruim zes minuten na Kron over de finish. Een gehavende rodetruidrager Milesi verloor uiteindelijk een klein kwartier.

Op dat moment was de jury nog altijd niet helemaal zeker van de nieuwe leider. Na een klein halfuur kreeg Andrea Piccolo toch de bevestiging. Hij mocht de rode trui in ontvangst nemen en heeft in het klassement een voorsprong van 11 seconden op Javier Romo.