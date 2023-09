woensdag 13 september 2023 om 21:03

Vuelta 2023: Nooit reed iemand sneller het steilste deel van de Angliru op dan Jumbo-Visma duo

Het was hét moment van de zeventiende etappe in de Vuelta. Op de steilste flanken van de Angliru moet leider Sepp Kuss passen en zijn twee ploegmaats laten gaan. Helemaal niet zo gek, blijkt nu. Jonas Vingegaard en Primož Roglič reden de steilste 6,5 kilometer aan gemiddeld 13,4% sneller op dan ooit tevoren.

Wie het profiel van de slotklim van de zeventiende etappe van de Vuelta heeft gezien, kan beamen dat de slotkilometers van de klim duizelingwekkend steil zijn. In de mist en met winst in een grote ronde van eerder dit jaar in de benen vraten Vingegaard en Roglič de steile stroken op. De Tour-winnaar en de Giro-winnaar waren niet te stoppen.

Dit blijkt ook uit de cijfers. Tot aan vandaag was het de Spanjaard Roberto Heras die de steilste stroken van de Angliru het snelste had beklommen. In een tijd van 27 minuten en 20 seconden overbrugde hij in 2000 de 6,5 kilometer. Nu, 23 jaar later, snoept het duo van Jumbo-Visma daar nog eens dertien seconden van af.

De snelste tijd voor de gehele klim blijft echter wel op naam staan van Roberto Heras. De Spanjaard klom in 2000 beduidend sneller aan het begin van de klim. Het koningskoppel van Jumbo-Visma schiet aan de meet namelijk 33 seconden tekort om ook dat record te verbreken.