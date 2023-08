Vuelta 2023: Lotto Dstny met vrijbuiters, sprinter Menten en klimtalent Van Eetvelt

De selectie van Lotto Dstny voor de Vuelta a España is bekend. Het Belgische ProTeam neemt met Milan Menten een sprinter mee, maar stelt ook avonturiers als Thomas De Gendt op. Lennert Van Eetvelt maakt zijn grote ronde-debuut.

De 26-jarige Menten won vroeg in het seizoen Le Samyn. Daarna behaalde hij vooral veel ereplaatsen, ook na lastige koersen. In de Vuelta a España, waar het zelden echt vlak is, kan het van pas komen dat hij een klimmetje overkomt.

Voor Thomas De Gendt wordt het zijn negende Ronde van Spanje. De aanvaller pur sang heeft één keer een rit weten te winnen in de Spaanse ronde. In 2017 zegevierde hij in Gijón. Het seizoen 2023 verloopt nog niet helemaal zoals gewenst voor De Gendt, mede door een val in Parijs-Nice, maar in de voorbije Ronde van Polen liet hij zich wel weer zien.

De 22-jarige Van Eetvelt eindigde in diezelfde Ronde van Polen als vijftiende. Een maand eerder was het Belgische klimtalent tweede geworden in de Sibiu Cycling Tour, waar hij de bergrit naar Bâlea Lac won. In mei schreef hij bovendien de Alpes Isèse Tour (2.2) op zijn naam. In het voorjaar werd hij tijdelijk op non-actief gesteld vanwege het gebruik van een neusspray, maar dat bleek loos alarm.

Lees ook: Revanchegevoelens weg bij Lennert Van Eetvelt: “Heb meer zin in koersen gekregen”

Cras en Van Gestel bij TotalEnergies

TotalEnergies stelt ook twee Belgen op in de Ronde van Spanje, te weten: Steff Cras en Dries Van Gestel. Cras reed dit jaar ook de Tour de France, maar moest daar in de achtste etappe opgeven na een valpartij. Eerder dit seizoen werd de klimmer zevende in de Tour du Doubs (1.1) en vijfde in de Vuelta Asturias (2.1). Dries Van Gestel maakt op 28-jarige leeftijd zijn debuut in een grote ronde.

Verder staat ook Pierre Latour aan de start voor de Franse formatie. De Fransman kampte in de Tour de France met daalangst, maar werd nog wel tweede in de rit naar de Puy de Dôme.