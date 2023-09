woensdag 6 september 2023 om 17:22

Vuelta 2023: Juichende verzorger Cofidis hardhandig aan de kant gewerkt achter finish

De finale van de bergetappe in de Vuelta a España naar La Laguna Negra was bij de favorieten weinig verheffend, maar in de kopgroep was er meer spanning. Ook áchter de finish gebeurde genoeg, want een juichende verzorger van Cofidis werd hardhandig aan de kant geduwd op het moment dat Jesús Herrada naar de zege sprintte.

Herrada bleek op La Laguna Negra de beste klimmer van een kopgroep van 26 man. Met een sprint van 300 meter wist hij Romain Grégoire en Andreas Kron te verslaan. Dit tot vreugde van Cofidis-verzorger Raul, die achter de finish stond en plots Herrada zag opduiken als koploper.

De aanwezige Guardia Civil was daar duidelijk niet van gediend, want de soigneur werd hardhandig aan de kant gewerkt om de renners vrij baan te geven. Uiteindelijk viel Herrada na zijn ritzege toch in de handen van de verzorger om zijn overwinning te vieren.

Eerder deze Vuelta was er een pijnlijk incident in de korte uitloopstrook van een bergrit. In Andorra botste toenmalig ritwinnaar Remco Evenepoel op een dame van de politie van Andorra. De Belg liep daarbij hoofd- en heuppijn op. De dagen daarna was duidelijk te zien dat de organisatie extra beveiligers had ingezet in de zone achter de finishstreep.