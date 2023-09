woensdag 6 september 2023 om 15:56

Vuelta 2023: Nummer acht Juan Ayuso valt stevig tijdens neutralisatie

Juan Ayuso is tijdens de neutralisatie van de elfde etappe van de Vuelta a España ten val gekomen. De kopman van UAE Emirates, achtste in het algemeen klassement na de tijdrit van dinsdag, kwam daarbij stevig in aanraking met het asfalt.

Op beelden, gedeeld door de organisatie van de Vuelta, is te zien dat Ayuso na de crash even op de grond blijft zitten. Achterop zijn rechterschouder zijn meerdere schaafwonden en scheuren in zijn tenue te zien. Bijstand van de wedstrijddokter was niet nodig voor de nummer drie van de Vuelta 2022. Met een nieuwe fiets kon hij zijn weg vervolgen.

Tijdens de elfde etappe vroeg Ayuso nog wel om de koersdokter om hem te helpen. De Spaanse klimmer kon zijn weg wel ‘gewoon’ vervolgen op weg naar La Laguna Negra.