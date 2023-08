Vuelta 2023: Intermarché-Circus-Wanty met sprinter Thijssen, Meintjes ontbreekt

Intermarché-Circus-Wanty heeft zijn definitieve achtkoppige selectie voor de komende Vuelta a España op papier. Louis Meintjes is een enigszins opvallende afwezige, sprinter Gerben Thijssen is wel van de partij, net als Kobe Goossens.

De Belgische ploeg leek met Louis Meintjes als klassementsman naar de 78ste editie van de Vuelta a España te trekken, maar de Zuid-Afrikaan – die in de Tour de France een sleutelbeenbreuk opliep – maakt toch geen deel uit van de definitieve selectie van Intermarché-Circus-Wanty. De formatie zal nu zonder uitgesproken klassementsrenner beginnen aan de laatste grote ronde van het seizoen.

Intermarché-Circus-Wanty mikt met Gerben Thijssen wel volop op de sprints. De 25-jarige Belg, die dit seizoen met de GP Jean-Pierre Monseré, Bredene Koksijde Classic en de Ronde van Limburg al drie wedstrijden wist te winnen, maakt zich op voor zijn derde Vuelta-deelname. In de edities van 2020 en 2022 won hij geen etappe, is er nu sprake van ‘drie keer is scheepsrecht?’

Thijssen krijgt een heuse sprinttrein mee in steun, met Boy van Poppel, Julius Johansen en Hugo Page als lead out-renners. Die laatste boekte in aanloop naar de Vuelta – in de Tour du Limousin – zijn eerste profoverwinning in een… sprint. Rune Herregodts mag zich ook opmaken voor de Ronde van Spanje, net als de ervaren klimmers Rein Taaramäe en oud-wereldkampioen Rui Costa.

Kobe Goossens maakt rentree

De laatste naam binnen de selectie is een opvallende: Kobe Goossens. De 27-jarige Belg begon met zeges in de Trofeo Andratx en de Trofeo Serra de Tramuntana spetterend aan 2023, maar kende de laatste maanden veel gezondheidsproblemen. In juni leek de Vuelta nog een utopie, maar de puncheur is toch op tijd hersteld voor de drieweekse wielerronde.

