Ook geen Vuelta voor Kobe Goossens: “Mijn lichaam is niet belastbaar”

Kobe Goossens zit momenteel in de hoek waar de klappen vallen. De Belgische renner van Intermarché-Circus-Wanty moest vanwege fysieke problemen al passen voor de Tour de France, maar ook de Vuelta a España komt te vroeg. Goossens worstelt nog altijd met de gevolgen van een coronabesmetting.

De 27-jarige Goossens is sinds de Ronde van Romandië aan het kwakkelen. De renner had gehoopt deze week opnieuw te kunnen trainen met het oog op de Vuelta, maar Goossens moet zijn plannen opnieuw wijzigen. “Mijn lichaam is niet belastbaar. Ik recupereer allerminst. Na tien dagen rust en enkele trainingen kreeg ik opnieuw symptomen van corona”, laat hij weten aan Het Nieuwsblad.

Nieuwe rustperiode

Goossens neemt nu noodgedwongen gas terug. De Belg weet nog niet wanneer hij weer een rugnummer kan opspelden. “Ik bouw nu een grote rustperiode in. Om daarna opnieuw te finetunen naar de laatste koersmaand toe en misschien zo door te trekken naar de Tour Down Under van januari.”

De coureur van Intermarché-Circus-Wanty begon nog op spetterende wijze aan zijn wielerseizoen. In de maand januari wist hij – met de Trofeo Andratx en de Trofeo Serra de Tramuntana – zijn eerste profzeges te boeken. Hij reed daarna ook nog naar goede uitslagen in onder meer Parijs-Nice (13e) en de Giro di Sicilia (6e).