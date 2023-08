Vuelta 2023: INEOS Grenadiers met Thomas, Bernal, Arensman en Ganna naar Barcelona

INEOS Grenadiers heeft als eerste ploeg haar selectie voor de Vuelta a España 2023 bekendgemaakt. De Britse formatie gaat met een deel van de selectie van de voorbije Giro d’Italia naar Barcelona, waaronder kopman Geraint Thomas en Thymen Arensman. Ook Egan Bernal en Filippo Ganna zijn van de partij in Spanje.

Voor Geraint Thomas wordt het zijn tweede deelname ooit aan de Ronde van Spanje; in 2015 eindigde hij als 69ste in het eindklassement. Afgelopen mei streed hij tot de laatste dag nog om de eindzege in de Giro, maar werd hij in de laatste klimtijdrit geklopt door Primož Roglič, die hij in de Vuelta opnieuw gaat tegenkomen. Thomas is de uitgesproken kopman volgens het team.

“Dit is een heel sterke groep die klaar is om erin te vliegen. We starten elke grote ronde om te winnen en ik weet dat iedereen alles gaat geven voor de ploeg en voor elkaar”, vertelt manager Rod Ellingworth van INEOS Grenadiers. Thomas zelf wil niet te veel druk op zichzelf leggen: “Ik ga voor het best mogelijke resultaat. Het zou mooi zijn om voor ritzeges en het klassement te gaan.”

“Maar ik moet eerst zien hoe ik ervoor sta na de eerste helft van de Vuelta”, aldus Thomas. “Het startveld is bizar. Juan Ayuso is een van de beste jonge renners op dit moment. Remco Evenepoel is er, Roglič ook en waarschijnlijk João Almeida. Dat is het complete podium van de Giro. Jonas Vingegaard gaat blijkbaar ook, dus het is een deelnemersveld vol sterren. Dat motiveert mij ook wel, al gaat het wel zwaar worden.”

Lees ook: Thymen Arensman hervindt de rust in zijn hoofd en werkt toe naar Vuelta: “Signalen zijn goed”

Thymen Arensman mag na zijn zesde plaats in de Giro, als helper van Thomas, ook weer starten in de Vuelta. “Om in mijn eerste jaar gelijk twee grote rondes te rijden is echt een eer. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen”, geeft hij aan. “Ik wil de ervaringen uit de Giro meenemen en de tweede plaats van G omzetten in winst in de Vuelta. Dat wordt heel lastig in dit veld, maar we hebben alle vertrouwen in de ploeg.”

De selectie wordt gecompleteerd door Laurens De Plus, Jonathan Castroviejo, Omar Fraile en Kim Heiduk. De Vuelta start op zaterdag 26 augustus met een ploegentijdrit in Barcelona en eindigt drie weken later in Madrid.

Lees ook: Vuelta 2023: De deelnemers