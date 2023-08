woensdag 30 augustus 2023 om 11:54

Vuelta 2023: Gevallen Kobe Goossens knijpt in de remmen

Een fikse tegenvaller voor Kobe Goossens en Intermarché-Circus-Wanty. De Belgische renner zal vandaag niet aan de start verschijnen van de vijfde etappe van de Vuelta a España. Goossens kwam gisteren ten val in de slotfase van de rit naar Tarragona en heeft te veel last van de naweeën van zijn crash.

Goossens was dinsdag betrokken bij de valpartij net buiten de veilige zone van de laatste drie kilometer, waarbij ook Wilco Kelderman (Jumbo-Visma), Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) en Bryan Coquard (Cofidis) stevig toegetakeld werden. De 27-jarige klimmer leek de valpartij nog redelijk goed verteerd te hebben.

Nieuwe tegenvaller

Zijn ploeg Intermarché-Circus-Wanty liet gisteravond nog weten dat Goossens geen breuken heeft opgelopen bij de valpartij, maar toch is de Belg niet in staat om vandaag weer een rugnummer op te spelden. “Ik werd vandaag wakker en de wond was nog te diep. Dat geeft te veel problemen. Ik ben natuurlijk wel een beetje sip. Om na vier maanden van ziekte nu alweer te moeten opgeven… Dat is jammer en mentaal ook wel zwaar”, laat hij weten via zijn ploeg.

“Maar het is wat het is. Wielrennen is soms een wrede sport. Ik ga nu naar huis om weer te herstellen, om me dan te focussen op andere wedstrijden. Ik wens de ploeg nog veel succes in de Vuelta.” Goossens is de derde uitvaller in de Ronde van Spanje, na Laurens De Plus en Oscar Onley.