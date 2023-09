vrijdag 1 september 2023 om 18:53

Vuelta 2023: Opgave Thymen Arensman na zware valpartij

Waar de rit richting Oliva een rustig koersverloop kende, werd in de finale de koers opgeschrikt door een valpartij op vijf kilometer van de meet. Het grootste slachtoffer van de valpartij bleek Thymen Arensman te zijn. De Nederlander kwam hard in aanraking met het asfalt en moet de Vuelta verlaten.

In de slotfase van de sprintersrit werd Thymen Arensman het slachtoffer van een grote valpartij in het pak. Robbe Ghys (Alpecin-Deceuninck) viel als eerste, waardoor hij vele renners, waaronder Arensman, meenam in zijn val. De Nederlandse kopman bleef langere tijd liggen op het asfalt en kreeg snel medische hulp. Een ambulance was al snel ter plaatse. De ambities van Arensman in de Vuelta eindigen zo in de buurt van Oliva.