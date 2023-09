zaterdag 2 september 2023 om 18:44

Vuelta 2023: Feestvierende Roglic neemt Ganna te grazen

Primoz Roglic was erg goed gehumeurd na zijn ritzege in Xorret de Catí, bleek al in het flashinterview na afloop. Op sociale media circuleren nu ook beelden dat de Sloveen een langsrijdende Filippo Ganna te grazen neemt op het podium.

In de video spuit Roglic zijn fles cava op de Italiaan. Ganna zelf lijkt er niet veel om te geven. Hij rijdt stoïcijns door. Het is overigens niet de eerste opvallende podiumactie van Jumbo-Visma dit seizoen. Donderdag adte Sepp Kuss een fles cava op het podium na zijn ritzege.