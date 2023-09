zaterdag 2 september 2023 om 18:45

Primoz Roglic zichtbaar blij met dubbelslag Jumbo-Visma: “Ik kan nu nog meer ontspannen”

De finale van de achtste etappe in de Vuelta werd een strijd tussen de klassementsmannen. In de laatste oplopende meters was het de punch van Primož Roglič die de doorslag gaf, waardoor hij Remco Evenepoel voorbleef. Het is de tweede zege van Jumbo-Visma in deze nog jonge Vuelta. “Ik ga hier nu van genieten”, vertelt een zichtbaar opgeluchte Primož Roglič.

Primož Roglič staat in zijn interviews bekend om vaak kort maar krachtig te zijn, maar na zijn zege in de achtste etappe van de Vuelta is de Sloveen erg goed gemutst. “Ik kan nu nog meer ontspannen”, begint de goedlachse kopman van Jumbo-Visma. “Het ging voor ons al goed deze Vuelta, maar nu is het voor mij nog beter. Ik ben vooral blij dat ik goed ben hersteld van mijn val.”

De gehele dag hield Jumbo-Visma het gat met de kopgroep klein, waarna Primož Roglič in de finale zijn naaste concurrenten wist te verslaan in een sprint. “We hoopten vandaag mee te kunnen doen om de winst. De mannen deden geweldig werk om de sterke break kort te houden. Ik had dus geen keuze, hè?”, lacht de Sloveen.

De slotklim was voor Roglič nieuwe kost. Na de meet vertelde hij aan ploegmaat Kuss al dat hij weinig wist over de aankomst. “Het was heel lastig. Ik deed dit voor het eerst. Ik wist niet echt wat ik kon verwachten in de finale. In de sprint is het altijd gokken, maar ik had de benen en ben blij dat ik het kon afmaken.”

Jumbo-Visma kan vandaag ook tweemaal juichen. Sepp Kuss rijdt na vandaag namelijk in de rode leiderstrui. Op de vraag hoeveel kopmannen Jumbo-Visma nu echt heeft, heeft Roglič een ludiek antwoord. “Het is drie nu, hè! Misschien komt er wel nog iemand bij!”