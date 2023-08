woensdag 30 augustus 2023 om 12:49

Vuelta 2023: Cofidis moet verder zonder sprinter Bryan Coquard

Zoek vandaag in een (eventuele) massasprint niet naar Bryan Coquard. De rappe Fransman van Cofidis kwam gisteren in de finale naar Tarragona ten val en kan zijn weg niet meer vervolgen. De ploegleiding vreest voor een gebroken schouderblad.

Coquard was dinsdag betrokken bij de valpartij net buiten de veilige zone van de laatste drie kilometer, waarbij ook Wilco Kelderman (Jumbo-Visma), Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) en Kobe Goossens (Intermarché-Circus-Wanty) stevig toegetakeld werden.

Hoe groot de schade is, was na de finish nog niet bekend, al voelde Coquard de bui al hangen. “Ik heb mijn schouderblad al eens gebroken en ik vrees dat er ook nu wat schade is”, vertelde de Fransman achteraf bij Eurosport. “Ik zal vanavond in het ziekenhuis doorbrengen voor enkele scans, het is niet zeker dat jullie me morgen terugzien.”

Het blijken helaas profetische woorden, aangezien Coquard vandaag inderdaad niet meer aan de start zal verschijnen van de Vuelta. Het is nog onduidelijk of de 31-jarige renner ook daadwerkelijk een breuk heeft opgelopen in zijn schouderblad, maar de ploegleiding van Cofidis vreest er wel voor. Zijn ploeggenoot François Bidard, die eveneens ten val kwam, kan wel gewoon zijn weg vervolgen.

Coquard is, na Laurens De Plus (INEOS Grenadiers), Oscar Onley (Team DSM) en Kobe Goossens (Intermarché-Circus-Wanty), de vierde uitvaller in deze Vuelta a España.