maandag 28 augustus 2023 om 13:05

Vuelta 2023: Bijzondere dag voor Thymen Arensman in Andorra

Voor Thymen Arensman zal de derde etappe in de Vuelta a España een bijzondere worden. De etappe eindigt namelijk dicht bij zijn huis in Andorra, waar hij deze winter naartoe is verhuisd.

“Het wordt een mooie dag voor me”, laat de Nederlandse klassementsrenner weten via de sociale media van INEOS Grenadiers. “De finish ligt maar op een of twee kilometer van mijn huis. Mijn ouders en vriendin zijn er momenteel om me vanmiddag aan te moedigen.”

“De slotklim heb ik dit jaar alleen al twintig of dertig keer gedaan”, aldus Arensman. “Ik heb al goede herinneringen aan de Vuelta, ik hoop er nog betere herinneringen van te maken.”

Voorlopig blijft Arensman uit de problemen in deze Vuelta. Na twee ritten staat hij veertigste, op 33 seconden van leider Andrea Piccolo.